România, AMENINȚATĂ direct de Iran după ce a permis SUA și NATO să utilizeze bazele militare de la Câmpia Turzii și Mihail Kogălniceanu

România a fost amenințată în mod direct de Iran, după ce Parlamentul a aprobat utilizarea bazelor militare de la Câmpia Turzii și Mihail Kogălniceanu de către Statele Unite ale Americii (SUA).

Iranul a avertizat luni, 16 martie 2026, România că va reacționa pe plan politic și juridic în cazul în care această țară ar permite Statelor Unite să utilizeze baze de pe teritoriul său pentru operațiuni împotriva Iranului, potrivit digi24.ro.

Conform sursei citate, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) din Iran, Esmaeil Baghaei, a declarat că Teheranul îndeamnă țările să nu se implice în război.

„Dacă România pune bazele sale la dispoziția Statelor Unite, acest lucru ar echivala cu participarea la o agresiune militară împotriva Iranului”, a spus Esmaeil Baghaei, în cadrul unei conferințe de presă.

Purtătorul de cuvânt al MAE din Iran, a afirmat că o astfel de mișcare ar fi inacceptabilă în conformitate cu dreptul internațional.

„Statele Unite exercită o presiune puternică asupra țărilor europene, dar rămâne de văzut dacă Europa este dispusă să joace un rol constructiv în evoluțiile internaționale. Permiterea utilizării teritoriului românesc ar echivala cu participarea la o agresiune militară împotriva Iranului.

Acest lucru ar fi inacceptabil din punct de vedere al dreptului internațional, ar atrage după sine responsabilitatea internațională a României și ar deveni o pată neagră în istoria relațiilor dintre Iran și România. Iranul va răspunde în consecință, atât din punct de vedere juridic, cât și politic”, a mai spus Baghaei.

Reamintim faptul că, miercuri, 11 martie 2026, Parlamentul României a aprobat utilizarea Bazei militare Mihail Kogălniceanu și a celei de la Câmpia Turzii de către NATO și Statele Unite.

Parlamentul a aprobat miercuri scrisoarea președintelui Nicușor Dan referitoare la dislocarea temporară în România a unor echipamente și forțe militare americane.

Senatorii și deputații au votat scrisoarea din partea președintelui României privind încuviințarea de către Parlamentul României, în temeiul art.4 alin. (2) din Legea nr. 291/2007, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a unor propuneri ale prim-ministrului României, după consultarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării în data de 11 martie.

S-au înregistrat 272 de voturi „pentru”, 18 voturi „împotrivă” și cinci abțineri.

Comisiile pentru apărare ale Camerei Deputaților și Senatului au aprobat anterior, cu majoritate de voturi, hotărârea care să permită, conform scrisorii președintelui României, prezența în baza de la Mihail Kogălniceanu a unor capabilități ale Statelor Unite, care se vor desfășura pe o perioadă determinată.

