Trump a ordonat atacarea navelor care amplasează mine în Strâmtoarea Ormuz

Trump a ordonat Marinei SUA să atace navele care amplasează mine în Strâmtoarea Ormuz| Foto: DepositPhotos.com

Președintele SUA Donald Trump a declarat joi că a ordonat forțelor US Navy să atace orice ambarcațiune, oricât de mică ar fi, dacă este suspectată că ar putea să fi amplasat mine în Strâmtoarea Ormuz.

Totodată, operațiunile de deminare a acestei căi navigabile vitale pentru economia mondială vor fi intensificate, a mai asigurat Trump, potrivit EFE și AFP, citate de Agerpres.ro

„Am ordonat Marinei SUA să doboare și să distrugă orice navă, indiferent cât de mică ar fi (toate cele 159 de nave ale lor se află pe fundul mării), care plasează mine în apele Strâmtorii Ormuz. Să nu aveți niciun dubiu în această privință!”, a afirmat Trump într-o postare pe platforma sa de socializare, Truth Social.

„Navele noastre de deminare sunt ocupate în acest moment cu curățarea strâmtorii. Ordon ca această activitate să continue, dar la un ritm de trei ori mai mare decât cel actual”, a adăugat el.

Totodată, președintele Donald Trump a declarat joi, fără a oferi vreo dovadă, că Statele Unite dețin „controlul total” asupra Strâmtorii Ormuz și că aceasta va rămâne „închisă ermetic„ până la încheierea unui acord cu Iranul, menționează sursa citată.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

Foto: DepositPhotos.com

