Sprijinul SUA pentru NATO, sub semnul întrebării. Trump: „Poate nu ar trebui să mai fim acolo”.

în imagine: Președintele SUA, Donald Trump, la Summitul NATO de la Haga, 24-25 iunie 2025|Foto: Martijn Beekman – nato.int

Președintele american Donald Trump a declarat vineri că s-ar putea ca SUA să nu vină în ajutorul NATO în caz de nevoie, reiterându-și criticile împotriva Alianței Nord-Atlantice, în cadrul unui forum de afaceri de la Miami, relatează AFP, citată de Agerpres.ro

„Pur și simplu nu au fost acolo”, a declarat președintele american, referindu-se la solicitarea Washingtonului - rămasă literă moartă - de susținere militară a aliaților săi pentru securizarea strâmtorii Ormuz.

„Cheltuim sute de miliarde de dolari pe an pentru NATO, sute de miliarde, pentru a-i proteja, și am fi fost mereu acolo pentru ei, dar acum, având în vedere acțiunile lor, cred că nu mai trebuie să fim, nu-i așa?”, a spus liderul de la Casa Albă.

În ultimele săptămâni, președintele american și-a înmulțit afirmațiile belicoase față de NATO, calificând organizația drept un „tigru de hârtie” pe rețeaua sa Truth Social și numindu-i pe aliați „lași”.

SUA „își vor aminti”, a declarat el joi într-o ședință de guvern.

Regatul Unit, Franța, Germania, Italia, Olanda și Japonia s-au declarat gata, într-un comunicat comun din 19 martie, „să contribuie la eforturile adecvate vizând garantarea securității traversării strâmtorii”, pe unde tranzitează în mod normal o cincime din producția de petrol mondială. Aceste țări au exclus totuși orice participare militară directă.

Traficul prin strâmtoare este practic paralizat, ceea ce a dus la o creștere a prețurilor energiei.

În cadrul luării sale de cuvânt de la Miami, în fața unor șefi de companii și investitori reuniți pentru summitul „FII Priority”, Donald Trump a dat din nou asigurări că operațiunea militară împotriva Iranului, care va intra în a cincea săptămână, se desfășoară bine.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

