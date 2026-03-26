Zeci de oameni au ieșit în stradă, la Cluj, pentru a spune NU războiului din Orientul Mijlociu: „O altă lume este posibilă!”

Câteva zeci de persoane au protestat, joi, la Cluj, împotriva implicării României în războiul care a destabilizat Orientul Mijlociu.

Câteva zeci de persoane au protestat, joi, în Piața Mihai Viteazu din Cluj-Napoca împotriva războiului din Orientul Mijlociu.

Acțiunea de protest are loc în urma deciziei CSAT, validate de Parlament, de a pune bazele militare din Mihail Kogălniceanu și Câmpia Turzii la dispoziția trupelor americane.

„Vrem spitale, NU arsenale” și „NU războaielor! O altă lume este posibilă!” – sunt câteva dintre mesajele transmise de clujeni.

Cei prezenți au scandat mesaje anti-război și au arborat mesaje pacificatoare.

Organizatorii protestului au transmis că decizia de implicare a României în „războiul SUA” prin punerea la dispoziție a bazelor militare de la Câmpia Turzii și Mihail Kogălniceanu „nu are nimic de-a face cu siguranța noastră, ci reprezintă un act prin care teritoriul României este transformat într-o țintă într-un conflict care nu ne aparține, cu toții fiind astfel vulnerabilizați în mod gratuit”.

Costurile războiului sunt deja resimțite prin scumpirea alimentelor, a motorinei și a fertilizatorilor agricoli.

„Ne-am dori mai degrabă investiții publice în educație și sănătate. Ne-am dori mai degrabă plafonări ale prețurilor alimentelor, motorinei și fertilizatorilor agricoli.

Ne-am dori ca statul român să ia, chiar și temporar, de pe umerii noștri măcar o parte din greutățile vieții de zi cu zi, nu să adauge și mai mult. Participarea țării noastre în acest conflict nu va aduce liniștirea austerității și nici a costurilor vieții noastre”, arată organizatorii acțiunii de protest.

Cei prezenți au amintit de măsurile de austeritate suferite de-a lungul ultimului an și care contrastează cu sumele pe care MApN le-a oferit unor firme private de construcții (precum grupul Leviatan) pentru modernizarea unităților militare.

De altfel, în comuna Luna, unde se află baza de la Câmpia Turzii, locuitorii au fost notificați abia în urma aprobării planurilor militare de extindere, iar statul a refuzat să le ofere orice formă de compensație pentru poluarea fonică, semnalează organizatorii protestului.

Demonstrația publică a fost urmată de un mars cu scopul de a trage un semnal de alarmă privind consecințele economice catastrofale și riscurile de securitate pe care le cauzează implicarea României în acest conflict.

