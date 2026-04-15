Austria se așteaptă, din luna mai, la perturbări ale aprovizionării cu țiței și gaze în Europa

Reducerea livrărilor de combustibili în urma războiului din Orientul Mijlociu va fi resimțită luna viitoare în Europa. Austria anunță măsuri de urgență.

Reducerea livrărilor de combustibili în urma războiului din Orientul Mijlociu va fi resimțită de luna viitoare în Europa, a declarat miercuri ministrul austriac al Economiei, Wolfgang Hattmannsdorfer, conform agenției de presă APA, transmite Reuters, citată de Agerpres.ro

Livrările globale de energie sunt grav afectate de închiderea efectivă a Strâmtorii Ormuz, în mod obișnuit o rută de tranzit pentru 20% din gazele naturale lichefiate și petrolul mondial.

Europa nu s-a confruntat încă cu un deficit de aprovizionare, dar suferă de pe urma majorării prețurilor la țiței și gaze, iar aeroporturile au avertizat că în câteva săptămâni s-ar putea confrunta cu un deficit de kerosen.

Prețurile ridicate la țiței și gaze au determinat guvernele occidentale să caute metode pentru a atenua impactul asupra consumatorilor.

„Tulburările din ultimele săptămâni vor ajunge cu întârziere în Europa”, a afirmat Hattmannsdorfer în timpul vizitei oficiale în India.

Hattmannsdorfer a adăugat că livrările de motorină vor scădea în mai cu 5%, iar cele de kerosen cu 15%, ceea ce „va avea efect asupra prețurilor”.

Totuși, Aeroportul Internațional din Viena este bine aprovizionat cu combustibil pentru avioane, 90% din necesarul său fiind satisfăcut de rafinăria Schwechat a OMV din apropiere, astfel încât efectele se vor resimți mai puternic în alte domenii.

„Suntem pregătiți pentru o situație de urgență”, a declarat Hattmannsdorfer, adăugând că Austria nu trebuie încă să elibereze petrol din rezervele sale strategice,

Țiței din rezervele strategice

În martie, Parlamentul Austriei a aprobat eliberarea a 325.000 de tone metrice de țiței din rezervele strategice ale țării, măsură ce face parte din inițiativa lansată recent de Agenția Internațională a Energiei (IEA) pentru stabilizarea pieței petroliere, după escaladarea războiului din Iran.

Eliberarea acestei cantități de țiței, începând cu 1 aprilie, pentru o perioadă de șase luni, a fost adoptată în cadrul comisiei principale a Parlamentului cu majoritatea necesară de două treimi din voturi, a informat Parlamentul printr-un comunicat.

Volumul de țiței, echivalentul a 2,3 milioane barili, va fi oferit la prețul pieței consorțiului energetic OMV, operatorul unicei rafinării din Austria, cu angajamentul că toată cantitatea de combustibili produsă va fi vândută exclusiv în țară.

În prezent, Austria are pline rezervele strategice de petrol, acestea fiind suficiente pentru a acoperi consumul național timp de 90 de zile, un nivel care se va reduce în următoarele 11 zile dacă se utilizează tot petrolul pus la dispoziție.

Se estimează că eliberarea de țiței va avea loc în diferite faze. Prima constă într-o ofertă de 65.000 tone pentru OMV, în aprilie.

