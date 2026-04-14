Péter Magyar a anunțat oprirea finanțării pentru Colegiul Mathias Corvinus, instituție apropiată de Fidesz, prezentă și în România

Premierul ales al Ungariei, Péter Magyar, a anunțat că viitorul guvern nu va mai finanța Colegiul Mathias Corvinus (MCC), o instituție considerată apropiată de partidul Fidesz și care are o prezență extinsă inclusiv în România.

Colegiul Mathias Corvinus, instituție cu activitate extinsă în România, vizată de decizia privind oprirea finanțării anunțată de guvernul ungar. |Foto: Tibor Illyes - EPA /Agerpres

Premierul ales al Ungaria, Péter Magyar, a anunțat că viitorul Executiv va întrerupe finanțarea Colegiului Mathias Corvinus. Liderul ungar a precizat că decizia vizează atât MCC, cât și evenimentul conservator CPAC Ungaria, susținând că finanțarea acestora din fonduri publice ar putea ridica probleme de legalitate, în contextul în care legislația interzice amestecul dintre finanțarea partidelor și cheltuielile statului, potrivit Radio România Târgu Mureș.

Péter Magyar a mai declarat că modul în care a fost finanțat Colegiul Mathias Corvinus ar putea fi analizat de autorități în perioada următoare, sugerând că ar putea exista nereguli. Declarațiile vin în contextul unor acuzații mai vechi privind rolul instituției în promovarea mesajelor politice ale partidului de guvernământ din Ungaria.

Presiuni interne și acuzații de propagandă

Controversele legate de MCC au fost alimentate și de declarațiile unui cercetător din cadrul instituției, care a susținut că, în perioada campaniei electorale, ar fi fost supus unor presiuni pentru a redacta materiale favorabile partidului Fidesz. De asemenea, investigații din presa ungară au indicat posibile legături între instituție și rețele de influență externe, inclusiv din zona Rusiei.

Rețea extinsă în România, cu centru la Cluj-Napoca

Colegiul Mathias Corvinus funcționează și în România printr-o fundație cu sediul în Cluj-Napoca și și-a extins activitatea în mai multe orașe, printre care Târgu Mureș, Sfântu Gheorghe, Miercuri Ciuc, Satu Mare și Oradea. Instituția derulează programe educaționale pentru elevi și studenți, însă criticii susțin că aceasta ar contribui la formarea unei elite intelectuale apropiate de ideologia promovată de guvernul de la Budapesta.

Influență și investiții în România

Prezența MCC în România este marcată și de investiții importante, inclusiv achiziția Hotelului Melody din Cluj-Napoca, transformat în sediu și centru educațional. Organizația desfășoară anual evenimente și conferințe cu invitați internaționali, fiind considerată de analiști o platformă de promovare a unor idei suveraniste și critice la adresa Uniunii Europene. Decizia anunțată de noul premier ungar ar putea avea un impact major asupra activității instituției, inclusiv în România, unde aceasta și-a construit o prezență semnificativă în ultimii ani.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

