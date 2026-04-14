Cum au votat ungurii din afara granițelor la alegerile parlamentare: Majoritatea voturilor din Transilvania au mers către Viktor Orban

Cele mai multe din voturile prin corespondență exprimate de etnicii maghiari din afara granițelor au mers către Fidesz-KDNP. Viktor Orban a fost susținut masiv de comunitatea maghiară din Transilvania.

La alegerile parlamentare din Ungaria, desfășurate duminică, 12 aprilie, 90% din voturile prin corespondență din România au mers către Fidesz.

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, care l-a susținut pe Viktor Orban, nota luni seara pe Facebook că votul majorității trebuie respectat, chiar dacă înțelege „dezamăgirea” alegătorilor:

„Rezultatele alegerilor din Ungaria sunt cunoscute. L-am felicitat pe Peter Magyar, care, în cadrul conversației telefonice pe care am avut-o în această seară, mi-a cerut să stabilim o întâlnire față în față la Budapesta săptămâna viitoare.

Mulțumim guvernului condus de Viktor Orbán pentru punerea în aplicare a politicii naționale din ultimii 16 ani”, a notat Kelemen Hunor într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Potrivit estimărilor, bazate pe un sondaj realizat în perioada 1-10 aprilie și citat de Maszol.ro, 91% din voturile prin corespondență din România erau în favoarea listei Fidesz, iar 6% - partidul Tisza condus de Peter Magyar.

Partidul Tisza, condus de Peter Magyar, și-a asigurat o majoritate calificată de două treimi în noul Parlament al Ungariei în urma alegerilor legislative din 12 aprilie.

Totuși, chiar dacă Viktor Orban a pierdut clar alegerile, Fidesz – partidul premierului Orban - a beneficiat de votul etnicilor maghiari din afara țării, inclusiv din România.

Potrivit Biroului Electoral Național din Ungaria, aproape 500.000 de persoane au fost înregistrate în mod valabil pentru alegerile parlamentare din 2026, peste 300.000 dintre acestea provenind din România, restul din țări precum Slovacia sau Serbia, potrivit datelor prezentate de Transtelex, citate de HotNews.ro

Conform informațiilor oficiale, numărul total al voturilor prin corespondență primite din toată diaspora până luni de Biroul Electoral Național din Ungaria a fost de 316.443, dintre care 265.724 au fost colectate la reprezentanțele diplomatice, iar 50.719 au fost trimise direct prin poștă.

Doar până luni după-amiază, 87,08% din voturile prin corespondență valide și numărate au mers către Fidesz. Tisza, partidul câștigător în Ungaria, a obținut 10,68%.

Vakar Istvan: „90% dintre maghiarii din Transilvania au susținut Fidesz”

„Mulțumesc tuturor maghiarilor din județul Cluj care și-au exercitat dreptul la vot și au participat la alegerile parlamentare. 90% dintre maghiarii din Transilvania au susținut Fidesz-KDNP prin votul prin corespondență, deoarece guvernul ungar ne-a considerat, pe noi, maghiarii din afara granițelor, drept parteneri, iar soarta maghiarilor din România a fost extrem de importantă pentru ei”, a transmis, luni seara vicepreședintele Consiliului Județean Cluj, Vakar Istvan (UDMR) într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

„Acum începe o nouă eră în Ungaria. Majoritatea alegătorilor din țara mamă au votat pentru Partidul Tisza și pentru Péter Magyar. Li s-a încredințat un mandat puternic; avem încredere că vor continua să gândească în termeni naționali și că prosperitatea și supraviețuirea maghiarilor din Bazinul Carpatic în patria lor vor continua să fie importante”, a mai adăugat Vakar Istvan în mesajul citat.

De altfel, potrivit anunțului făcut de Peter Magyar, liderul UMDR este așteptat la Budapesta pentru „discuții” în urma alegerilor parlamentare din țara vecină.

