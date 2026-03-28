Trump: „Cuba este următoarea”

Trump amplifică tensiunile cu Havana. „Cuba este următoarea, apropo”, a declarat președintele SUA, sugerând preluarea insulei.

„Cuba este următoarea”, ameninţă Trump| Foto: DepositPhotos.com

Președintele american Donald Trump a escaladat și mai mult tensiunile cu Havana vineri, afirmând că aceasta „este următoarea” în timpul unui discurs la un forum de investiții în care a elogiat succesele militare din Venezuela, relatează dpa, potrivit Agerpres.ro

Trump: „Cuba este următoarea”

„Am construit această armată minunată. Am spus că «niciodată nu va trebui să o folosim». Dar uneori trebuie să o folosești. Iar Cuba este următoarea, apropo”, a declarat Trump la Miami, fără a explica ce înseamnă acest lucru.

Săptămâna trecută, Trump a făcut aluzii la o posibilă cucerire a insulei guvernate de comuniști, spunându-le jurnaliștilor că el este cel va avea „onoarea de a lua Cuba”. De săptămâni de zile Trump afirmă că Cuba este în pragul prăbușirii.

Trump amplifică tensiunile cu Havana

Relațiile dintre Havana și Washington au fost tensionate de la revoluția din 1959 a lui Fidel Castro. Situația s-a deteriorat și mai mult în timpul celui de al doilea mandat al lui Trump.

În timpul mandatului lui Trump, Washingtonul a sporit presiunea economică asupra Cubei, cu scopul declarat de a întrerupe fluxurile de valută și de petrol către insula caraibiană.

Presiunea a sporit după ce autoritățile americane au derulat operațiunea din ianuarie în care președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a fost reținut în capitala Caracas și transportat în SUA.

Operațiunea a lipsit Havana de unul dintre cei mai importanți aliați ai săi, care a susținut multă vreme insula, în special prin livrări de petrol, în timpul embargoului comercial de decenii impus de SUA.

Cuba și SUA sunt angrenate în discuții oficiale, după cum au confirmat ambele părți.

