SUA ar putea trimite încă 10.000 de soldați în Orientul Mijlociu, la distanță de atac față de Iran

Foto: DepositPhotos.com / Fotografie ilustrativă

Casa Albă și Departamentul american al Apărării iau în considerare trimiterea a cel puțin 10.000 de soldați suplimentari în Orientul Mijlociu în următoarele zile, au relatat vineri Wall Street Journal (WSJ) și site-ul de știri Axios, transmit AFP, Reuters și Xinhua, citate de Agerpres.ro.

Scopul este de a-i oferi președintelui Donald Trump mai multe opțiuni militare, a explicat WSJ, citând oficiali ai Pentagonului, chiar dacă liderul de la Casa Albă și-a extins ultimatumul privind atacuri asupra sectorului energetic iranian cu zece zile.

Noua desfășurare americană, care ar include probabil infanterie și vehicule blindate, s-ar adăuga celor circa 5.000 de pușcași marini și miilor de parașutiști din Divizia 82 Aeropurtată deja aflați în regiune, menționează WSJ.

Nu este clar exact unde vor fi desfășurate aceste forțe în Orientul Mijlociu, dar probabil că se vor afla la o distanță de atac față de Iran și Insula Kharg, un centru-cheie de export de petrol în largul coastelor iraniene, a adăugat WSJ.

Este încă un semn că o operațiune terestră americană în Iran este pregătită cu seriozitate, a notat la rândul său portalul de știri Axios.

Un oficial american de rang înalt în domeniul apărării, citat de Axios, a indicat că se așteaptă ca decizia să fie luată săptămâna viitoare.

