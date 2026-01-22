Reuniune trilaterală Ucraina-SUA-Rusia în Emiratele Arabe Unite. Zelenski: „Ruşii trebuie să fie pregătiţi să facă compromisuri”.

Reuniunea Ucraina-SUA-Rusia, care se va desfășura în Emiratele Arabe Unite, poate reprezenta un pas decisiv în cadrul negocierilor de pace. „Documentele menite să pună capăt războiului sunt aproape gata”, spune președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Reuniune Ucraina-SUA-Rusia în Emiratele Arabe Unite. Zelenski: Documentele de încetare a războiului sunt „aproape gata"

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat joi, la forumul economic de la Davos, că o echipă de negociatori a Kievului se va afla vineri şi sâmbătă în Emiratele Arabe Unite (EAU) pentru o reuniune „trilaterală” cu reprezentanţi ai Statelor Unite şi Rusiei.

Scopul inițiativei este de a avansa pe calea către o încheiere negociată a războiului ruso-ucrainean, informează Agerpres.ro

Deocamdată nu este clar dacă această întâlnire va include discuţii directe între Ucraina şi Rusia. Potrivit declaraţiei lui Zelenski, oficialii americani se vor întâlni în EAU cu cei ucraineni şi apoi cu cei ruşi.

Președintele Ucrainei a prezentat însă această reuniune ca fiind una trilaterală, adăugând că este prima de acest fel. „Cred că este bine ca la nivel tehnic să înceapă această reuniune”, a adăugat preşedintele ucrainean, vorbind după o întrevedere de aproximativ o oră pe care a avut-o la Davos cu preşedintele american Donald Trump, întâlnire descrisă drept „bună” de acesta din urmă, fără alte detalii, şi „productivă” de Zelenski.

Rusia trebuie să fie pregătită pentru compromisuri

„Avem uneori astfel de surprize dinspre partea americană”, a mai spus Zelenski despre întâlnirea din EAU, dând de înţeles că această iniţiativă diplomatică neaşteptată este condusă de SUA.

„Ruşii trebuie să fie pregătiţi să facă compromisuri, pentru că toată lumea trebuie să fie pregătită, nu doar Ucraina”, a susţinut în continuare preşedintele ucrainean. „Este mai bine să avem reuniuni decât să nu avem niciun fel de dialog”, a completat el.

Documentele de încetare a războiului, „aproape gata”

„Am discutat (cu Trump - n.red) despre activitatea echipelor noastre, şi practic în fiecare zi sunt întâlniri sau comunicări. Nu este simplu. Documentele menite să pună capăt războiului sunt aproape, aproape pregătite”, a mai afirmat Zelenski după întâlnirea cu preşedintele american, referindu-se la documente negociate cu SUA, nu cu Rusia.

Discuții Trump-Zelenski la Davos

Zelenski a refuzat iniţial să vină la forumul economic mondial de la Davos, unde în cele din urmă a venit pentru a discuta cu Trump, preşedintele ucrainean condiţionând prezenţa sa acolo de „rezultate concrete” pentru Ucraina în urma discuţiilor la acest forum. El s-a referit astfel la garanţiile de securitate şi la ajutorul pentru reconstrucţie cerute de Ucraina din partea susţinătorilor săi occidentali în cazul unui acord de pace cu Rusia, cereri care fac obiectul discuţiilor cu SUA asupra documentelor despre care a spus că sunt aproape pregătite.

Noua întâlnire a preşedinţilor american şi ucrainean a avut loc în aceeaşi zi în care emisarii lui Trump, Steve Witkoff, şi ginerele preşedintelui american, Jared Kushner, urmează să se întâlnească în cursul serii la Moscova cu preşedintele rus Vladimir Putin, în cadrul discuţiilor menite să pună capăt războiului din Ucraina. Witkoff a declarat că mai există un singur punct care încă împiedică un acord, fără a-l preciza, însă ar putea fi vorba despre chestiunea teritorială, Rusia cerând controlul complet asupra regiunii ucrainene Donbas.

Steve Witkoff a mai spus că nu intenţionează să înnopteze la Moscova şi că după întâlnirea cu Putin are în plan să plece către Emiratele Arabe Unite, fără a menţiona reuniunea trilaterală anunţată între timp de Zelenski.

