Războiul din Ucraina s-a putea încheia în vară. Volodimir Zelenski: „Administrația Trump pune presiune pe părțile implicate”.

Administrația Trump face presiuni asupra Rusiei și Ucrainei să pună capăt războiului până în vară.

Războiul din Ucraina ar putea fi încheiat în vară | Foto: president.gov.ua

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că administrația președintelui american Donald Trump dorește ca Ucraina și Rusia să găsească o soluție pentru a pune capăt războiului până în iunie, transmit sâmbătă Reuters, dpa și EFE, citate de Agerpres.ro.

„Au spus că vor să facă totul în iunie. Și vor face tot posibilul pentru a se asigura că războiul se va termina”, a afirmat Zelenski, ale cărui declarații au fost transmise sâmbătă de agenția de știri ucraineană Ukrinform.

„Americanii propun ca părțile să încheie războiul în această vară. Și probabil vor pune presiune asupra părților, în conformitate cu agenda lor. De ce în această vară? Înțelegem că problemele lor interne din Statele Unite au un impact și vor fi și mai relevante pentru ei”, a explicat președintele ucrainean.

Zelenski a făcut aluzie la viitoarele alegeri din SUA de la jumătatea mandatului, voturi care „vor fi mai importante” pentru politicienii americani decât chestiunile internaționale.

Congresul Statelor Unite va fi reînnoit în noiembrie anul acesta, după alegerile programate pentru 3 noiembrie, în timp ce Senatul va organiza alegeri parțiale în aceeași zi, deoarece 35 din cele 100 de mandate ale sale vor fi disputate.

„Alegerile (din noiembrie pentru Congresul SUA la jumătatea mandatului) sunt cu siguranță mai importante pentru ei. Să nu fim naivi. Și ei spun că vor să termine totul până în iunie”, a explicat Zelenski, citat de Reuters.

Între timp, Zelenski a indicat că ucrainenii au propus deja reprezentanților SUA un plan de pace etapizat, specificând pașii care trebuie urmați de fiecare parte.

„Dacă rușii sunt gata să pună capăt războiului, este important să se stabilească termenii”, a adăugat președintele ucrainean.

Președintele ucrainean nu a oferit mai multe detalii despre ce presupune această etapizare. Potrivit dpa, Washingtonul a propus totodată ca ambele părți, ucraineană și rusă, să se întâlnească la Miami, probabil peste o săptămână.

Kievul a fost de acord cu acest lucru, a declarat Zelenski, reiterând faptul că garanțiile de securitate sunt un element cheie în încheierea războiului care durează de aproape patru ani.

Acestea trebuie semnate înaintea oricăror alte documente, a reiterat președintele ucrainean. În urma ultimei runde de discuții dintre Ucraina, Rusia și SUA, probleme precum concesiile teritoriale rămân dificile, a recunoscut Zelenski.



Președintele SUA, Donald Trump, mizează pe încheierea rapidă a războiului și pe îmbunătățirea imaginii sale de mediator. Înainte de alegerea sa din 2024, Trump a promis că va pune capăt războiului dintre foștii vecini sovietici în termen de 24 de ore, amintește dpa.

Zelenski avertizează asupra unui posibil acord de 12 trilioane de dolari între Rusia și Statele Unite. Zelenski a mai declarat că serviciile de informații ale țării sale i-au arătat un document privind un posibil acord de cooperare între Rusia și Statele Unite, evaluat la până la 12 trilioane de dolari (aproximativ 10,15 trilioane de euro), potrivit EFE.



Zelenski a explicat că serviciile de informații i-au arătat un document numit „Pachetul Dmitriev” care conține aceste cifre.

„Se presupune că este un pachet de cooperare economică între Statele Unite și Rusia”, a spus Zelenski, care a adăugat că „Ucraina va reacționa la acesta în cazul în care un astfel de risc se va materializa”.

Președintele ucrainean a indicat, de asemenea, că, în cazul unui astfel de acord, legislația ucraineană actuală trebuie respectată.

„Dacă există vreun acord bilateral între Rusia și Statele Unite, punctele care afectează Ucraina nu pot contrazice Constituția Ucrainei, legile Ucrainei și nu ar trebui discutate fără Ucraina”, a declarat Zelenski.

Reprezentanții Ucrainei, Rusiei și Statelor Unite s-au întâlnit la Abu Dhabi săptămâna aceasta pentru o a doua rundă de negocieri pentru a face progrese în ceea ce privește încheierea războiului ruso-ucrainean.

Această rundă de negocieri a avut drept unic rezultat concret un schimb de prizonieri. Zelenski afirmă că există divergențe în privința Donbasului și a centralei Zaporojie după negocierile de la Abu Dhabi



Președintele ucrainean a apreciat totodată că ultima întâlnire de la Abu Dhabi dintre negociatori din Ucraina, Rusia și Statele Unite nu a dus la niciun progres în ceea ce privește Donbasul, regiune din estul Ucrainei, ocupată parțial de trupele rusești, nici în ceea ce privește centrala nucleară Zaporojie, cea mai mare din Europa, transmite EFE.

„Temele complicate rămân complicate. Ucraina și-a reafirmat poziția cu privire la problema Donbasului. În opinia noastră, «suntem unde suntem» este cel mai corect și mai fiabil model pentru un armistițiu astăzi”, a declarat Zelenski.

Donbasul cuprinde unitățile administrative ucrainene Lugansk și Donețk.

Lugansk este aproape în întregime ocupat de Rusia, în timp ce în Donețk, forțele Kremlinului au capturat puțin peste 75%.

Zelenski a menționat că întâlnirile de la Abu Dhabi nu au reușit să producă un acord nici cu privire la propunerea SUA de a crea o zonă de liber schimb în regiunea estică a Ucrainei, unde se află linia frontului, nici cu privire la centrala nucleară Zaporojie.

„Nu am ajuns încă la o înțelegere privind centrala nucleară Zaporojie. Toate părțile trebuie să recunoască faptul că problema centralei trebuie rezolvată în comun', a subliniat șeful statului ucrainean, adăugând că a considerat întâlnirea de la Abu Dhabi un pas înainte datorită posibilităților deschise de dialogul trilateral.

„Pentru prima dată, părțile au discutat despre modul în care cele mai dificile probleme pot fi abordate în cadrul întâlnirilor dintre lideri', dar 'acest lucru necesită o muncă pregătitoare”, a remarcat el cu privire la o posibilă întâlnire între șefii de stat.

