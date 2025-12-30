Putin semnează un decret privind recrutarea în masă a rezerviștilor, pentru apărarea infrastructurii critice

Preşedintele rus Vladimir Putin a semnat marţi un decret privind recrutarea în masă a rezerviştilor pentru apărarea infrastructurii critice a ţării.

Vladimir Putin a semnat un decret privind recrutarea în masă a rezerviştilor.

Documentul, publicat deja pe portalul de informații juridice al statului rus, menționează că recrutarea are ca scop „garantarea protecției infrastructurii critice și a altor facilități de servicii publice”, informează EFE, citată de Agerpres.ro

Putin a instruit guvernul să întocmească o listă a facilităților critice și Ministerul Apărării să întocmească o listă a unităților Forțelor Armate care vor fi responsabile de aceste activități.

Decretul a intrat în vigoare la data publicării.

De la începutul războiului, în februarie 2022, autoritățile ruse au efectuat o singură mobilizare parțială a 300.000 de oameni aflați la vârsta recrutării, o decizie care a dus la exilul a aproximativ un milion de persoane, mai arată sursa citată.

Noua măsură a fost promovată pentru a proteja infrastructura critică pe fondul intensificării atacurilor cu drone ucrainene, în special împotriva instalațiilor energetice rusești, fapt recunoscut recent de fostul ministru al apărării și secretar al Consiliului de Securitate al Rusiei, Serghei Șoigu.

