Washingtonul propune Kievului garanții de securitate „solide” pe o perioadă de 15 ani. Kremlinul cere retragerea completă a Ucrainei din Donbas.

Statele Unite au oferit Ucrainei garanții de securitate „solide” pe o perioadă de 15 ani. În același timp, Moscova cere retragerea completă a trupelor ucrainene din regiunea Donbas în cadrul unui potențial acord de pace.

Washingtonul a oferit Ucrainei garanții de securitate „solide” pe o perioadă de 15 ani, reînnoibile, în privința Rusiei, a declarat luni președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Anterior, în timpul reuniunii de duminică cu președintele american Donald Trump, Zelenski ceruse ca aceste garanții să se întindă pe o perioadă mult mai lungă de timp, informează AFP, citată de Agerpres.ro

„Mi-am dorit cu adevărat ca aceste garanții să dureze mai mult. Și i-am spus că vrem cu adevărat să luăm în considerare posibilitatea a 30, 40, 50 de ani”, a declarat Zelenski în timpul unei conferințe de presă online, precizând că omologul său american l-a asigurat că va lua în considerare această posibilitate.

Potrivit lui Zelenski, obținerea de către Kiev a garanțiilor de securitate va fi o condiție prealabilă pentru ridicarea legii marțiale din Ucraina, care este în vigoare din prima zi a invaziei rusești din februarie 2022 și care interzice, printre altele, bărbaților ucraineni de vârstă militară (între 25 și 60 de ani) să părăsească țara fără autorizație specială.

Șeful statului ucrainean a mai declarat că orice plan de încheiere a războiului dintre Ucraina și Rusia va trebui semnat de Kiev, Moscova, Washington și europeni.

„Dacă vom avansa - și sper sincer să avansăm rapid - pe baza planului în 20 de puncte, acesta va trebui semnat de patru părți: Ucraina, Europa, America și Rusia”, a declarat el.

De altfel, planul de pace ar trebui supus unui referendum în Ucraina.

Controlul asupra regiunii Donbas din estul Ucrainei și a centralei nucleare ucrainene Zaporojie, ocupată de Rusia, sunt chestiuni rămase nerezolvate în planul de pace în 20 de puncte, după întâlnirea lui Zelenski cu Trump de la reședința acestuia, Mar-a-Lago, din Florida.

Kremlinul cere retragerea completă a Ucrainei din Donbas

Kremlinul a declarat luni că Ucraina ar trebui să își retragă trupele din partea Donbasului pe care încă o controlează dacă dorește pacea și că, în cazul în care Kievul nu încheie un acord, va pierde și mai mult teritoriu, menționează sursa citată.

„Vorbim despre retragerea forțelor armate ale regimului din Donbas”, a spus Peskov. Când a fost întrebat dacă se aplică și regiunilor Zaporojie și Herson, el a refuzat să discute detalii.



Rusia controlează în prezent o cincime din Ucraina, inclusiv peninsula Crimeea, pe care a anexat-o ilegal în 2014, aproximativ 90% din Donbas, 75% din regiunile Zaporojie și Herson și porțiuni din regiunile Harkov, Sumî, Nikolaiev și Dnipropetrovsk, conform estimărilor rusești.

Președintele rus Vladimir Putin și omologul său american Donald Trump au discutat duminică la telefon înainte de întâlnirea de la Mar-a-Lago, din Florida, între republican și șeful statului ucrainean, Volodimir Zelenski.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că o altă convorbire telefonică este planificată foarte curând.

