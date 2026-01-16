Moțiune de cenzură împotriva Comisiei Europene din cauza acordului UE-Mercosur

Acordul UE-Mercosur continuă să provoace controverse. Eurodeputații pregătesc o moțiune de cenzură împotriva Ursulei von der Leyen.

O nouă moțiune de cenzură împotriva Comisiei Europene din cauza acordurilor UE-Mercosur și două propuneri ale deputaților care solicită Curții de Justiție a UE un aviz privind compatibilitatea acestora cu tratatele UE se află în prim-planul sesiunii Parlamentului European din luna ianuarie de la Strasbourg.

De asemenea, în sesiunea din această lună se vor mai dezbate situațiile din Groenlanda, Iran și Venezuela, precum și prioritățile noii președinții cipriote a Consiliului, informează Agerpres.ro

În urma semnării Acordului de parteneriat și a Acordului comercial interimar, programate pentru sâmbătă, 17 ianuarie, în Paraguay, plenul PE se va pronunța miercuri, la Strasbourg, în privința a două propuneri ale eurodeputaților care solicită Curții de Justiție a UE evaluări ale temeiurilor lor juridice.

În cazul în care o propunere este aprobată, aceasta va declanșa revizuiri juridice de către CJUE înainte ca eurodeputații și statele membre să poată proceda la ratificarea acordurilor, informează Parlamentul European.

Luni va avea loc în plenul PE o dezbatere cu privire la o moțiune de cenzură împotriva Comisiei Europene, urmată de un vot prin apel nominal joi.

Pentru a fi adoptată, moțiunea trebuie să întrunească o majoritate de două treimi din voturile exprimate, reprezentând majoritatea membrilor care compun Parlamentul.

