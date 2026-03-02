Ministrul Energiei asigură românii că prețurile la pompă NU vor sări de 10 lei/litru. Bogdan Ivan: „Exclud acest scenariu”.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan a spus că, în contextul războiului din Orientul Mijlociu, România are stocurile necesare pentru a asigura stabilitatea prețurilor pentru carburanți și pentru a evita penuria.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan a asigurat românii că prețul la pompă nu va „exploda” din cauza războiului din Orientul Mijlociu | Foto: DepositPhotos.com / monitorulcj.ro

Astfel, ministrul Energiei a dezmințit o informație conform căreia, din cauza războiului din Orientul Mijlociu, prețul la pompă în România ar putea ajuge la pragul de 10 lei/litru.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan: „Suntem pregătiți să ținem prețul stabil la benzină și motorină”

„Exclud acest scenariu, prin care se introduce panica la nivel național. Noi suntem pregătiți, pentru a face față cu depozitele care sunt astăzi la nivel național la toți operatorii economici, plus cu depozitele de urgență pe care le avem și pot să fie eliberate în situații excepționale prin ordinul Ministrului Energiei, să ținem un preț stabil al prețului la motorină și la benzina”, a declarat ministrul Ivan, luni, 2 martie 2026, într-o conferință de presă.

Ministrul Energiei a mai spus că depozitele de combustibili de la nivel național, împreună cu rezervele de urgență ale statului, asigură aprovizionarea cel puțin pentru 30 de zile și că rezervele de gaze sunt în prezent peste media Uniunii Europene.

„În momentul de față, v-am spus, sunt rezerve suficiente pentru asigurarea aprovizionării cel puțin 30 de zile cu ceea ce există astăzi în depozite, plus faptul că noi avem deja diversificată sursa de aprovizionare cu diesel la nivel național, plus avem rezerve pentru minim 90 de zile care sunt în rezerva strategică a statului român și care pot să fie, în situație de urgență și excepțională, pot să fie eliberate pentru 90 de zile. Noi continuăm aprovizionarea zilnică la cote mai reduse ce-i drept, dar noi avem deja depozite pentru a ne asigura că nu o să fim în situația de penurie. Depozitele de gaze sunt undeva la 40% astăzi în România, cu aproximativ 10% peste media Uniunii Europene”, a mai transmis ministrul Energiei, cu privire la rezervele de gaz.

