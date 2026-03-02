Legenda pop-rock Bryan Adams va concerta la BTarena din Cluj

Bryan Adams, unul dintre cei mai influenţi artişti din istoria muzicii pop-rock, revine în România și va concerta la BTarena (Sala Polivalentă) din Cluj-Napoca.

Legenda pop-rock, Bryan Adams, cu stea pe celebrul Walk of Fame, va concerta la Cluj-Napoca | Foto: DepositPhotos.com

Unul dintre cei mai influenţi artişti din istoria muzicii pop-rock, Bryan Adams, revine în România şi va concerta pe 17 decembrie 2026 la BT Arena din Cluj-Napoca, ora 20.00, în cadrul turneului mondial „Roll with the Punches”

„Evenimentul marchează revenirea pe o scenă românească a artistului canadian după succesul răsunător al concertului „Bare Bones„ de la Bucureşti (aprilie 2025) - un spectacol sold-out la scurt timp după punerea în vânzare a biletelor şi întâmpinat cu minute în şir de aplauze, într-o atmosferă considerată de public drept una dintre cele mai intense experienţe live ale ultimilor ani”, se arată într-un comunicat trimis de organizatorii evenimentului.



Potrivit sursei citate, „Roll with the Punches” este un show construit pentru arene, care aduce un format electric, gândit pentru spaţii mari, cu un setlist care traversează toate etapele carierei: de la hiturile care au dominat topurile internaţionale până la material nou şi reinterpretări live cu forţă de stadion.

„Publicul din Cluj va avea parte de: un show full band, cu producţie vizuală amplă, un mix de rock clasic, power ballads şi piese cu energie de arena rock si interacţiunea directă pentru care Bryan Adams este celebru în concertele sale. Cu o carieră de peste patru decenii, Bryan Adams nu este doar un hitmaker - este unul dintre artiştii care au definit standardele concertelor rock la nivel global”, mai arată organizatorii, care menţionează că artistul are peste 100 de milioane de albume vândute şi că a fost numărul 1 în topuri din peste 40 de ţări.

Foto: DepositPhotos.com

