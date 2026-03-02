Start vot pentru reabilitarea Bazei Sportive Farmec din Cluj-Napoca. Unde poți alege?

Votul pentru reabilitarea Bazei Sportive Farmec va începe marți, 3 martie 2026.

Randarea uneia dintre variantele propuse la vot pentru reabilitarea Bazei Sportive Farmec | Foto: clujnapoca2030.ro

Începe votul pentru reabilitarea Bazei Sportive Farmec.

Primăria Cluj-Napoca anunță începerea procesului de vot pentru alegerea variantei de concept care va sta la baza proiectării privind reabilitarea Bazei Sportive Farmec.

Votul va avea loc în perioada 3 martie - 3 aprilie 2026 pe plaltforma clujnapoca2030.ro, la acest LINK.

Primăria Municipiului Cluj-Napoca a organizat marți, 17 februarie 2026, la Pavilionul Tinerilor din Parcul Feroviarilor, dezbaterea publică având ca temă „Reabilitarea bazei sportive Farmec”.

Evenimentul a fost organizat sub egida Centrului de Inovare și Imaginație Civică (CIIC) și a marcat lansarea unui mecanism pilot de participare publică dedicat acestui proiect.

Propunerile clujenilor pentru Baza Sportivă Farmec

În cadrul întâlnirii, proiectantul a prezentat variantele inițiale de concept pentru extinderea parcului Farmec și reactivarea bazei sportive, inclusiv realizarea unui centru comunitar multifuncțional. Participanții au formulat observații și sugestii privind accesibilitatea pietonală, integrarea cu strada București și Canalul Morii, componenta sportivă, funcțiunile centrului comunitar, precum și soluțiile de sustenabilitate propuse.

De asemenea au fost discutate aspecte ce țin de regulamentul de

utilizare

limitarea zgomotului

accesul la apă

calitatea apei

îmbunătățirea proceselor participative

Propunerile cetățenilor au fost centralizate și pot fi consultate pe site-ul Primăriei Cluj-Napoca, AICI. La același link poate fi consultată și broșura care conține variantele actualizate pentru conceptul de reabilitare.

Varianta de concept care va întruni cel mai mare număr de opțiuni va sta la baza continuării procedurilor tehnice și administrative, în conformitate cu legislația în vigoare.

Ulterior votului, vor începe demersurile administrative pentru obținerea documentelor necesare pentru demararea proiectului. Apoi, întreaga documentație va fi supusă votului consiliului local. După vot, se va proceda la licitația pentru proiectare și execuție.

Primăria Cluj-Napoca a reamintit că acest proces are caracter experimental și este pentru prima dată când municipalitatea aplică un mecanism structurat care combină informarea publică, dezbaterea și votul online asupra unui concept de amenajare urbană. Rezultatele și lecțiile învățate vor fi analizate în vederea îmbunătățirii și eventualei extinderi a acestui instrument de participare și la alte proiecte urbane ale municipiului.

Centrul de Inovare și Imaginație Civică al primăriei primește în continuare idei și propuneri pe adresa de e-mail imaginatiecivica@primariaclujnapoca.ro

Platforma va fi disponibilă votului de mâine, 3 martie 2026, ora 15.00.

