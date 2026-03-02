Începe repatrierea primilor români blocați în Orientul Mijlociu din cauza războiului. Cine are prioritate la întoarcerea în țară?

Mai mulți români blocați în Orientul Mijlocui din cauza războoiului au fost transportați, pe cale terestră până în Egipt pentru a putea fi repatriați.

Se ridică fum în centrul Teheranului după un atac aerian în Teheran, Iran, 2 martie 2026. O operațiune militară comună israeliano-americană continuă să vizeze mai multe locații din Iran încă din primele ore ale zilei de 28 februarie 2026 | Foto: EPA/ABEDIN TAHERKENAREH - Agerpres

Autoritățile române își vor concentra eforturile pentru aducerea în țară în siguranță, cu prioritate, a cetățenilor români aflați în zona de risc, conform celor stabilite în ședința convocată de premierul Ilie Bolojan, luni, 2 martie 2026, la Palatul Victoria.

În cadrul reuniunii a fost analizată situația cetățenilor români blocați în zona limitrofă Iranului, din cauza conflictului din regiune.



Potrivit unui comunicat al Guvernul României, luni seară vor ajunge la București cetățeni români din Statul Israel, la bordul a două aeronave care vin din Egipt, țară care are spațiul aerian deschis.

„Până în Egipt, aceste persoane au fost transportate pe cale terestră cu sprijinul statului român și datorită eforturilor diplomaților români. În perioada următoare, vor fi organizate alte zboruri pentru aducerea în țară, în siguranță, a pelerinilor și cetățenilor români aflați în Israel, care au solicitat sprijin consular”, se arată în comunicat.

De asemenea, autoritățile române pregătesc repatrierea cetățenilor români aflați în alte state din Orientul Mijlociu afectate de război.

Românii din Orientul Mijlociu care au prioritate la revenirea în țară

„Prioritate vor avea copiii și cazurile medicale. În acest scop, astăzi, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și Ministerul Afacerilor Externe se vor întâlni cu reprezentanții companiilor aeriene de transport pentru organizarea aducerii în țară a cetățenilor români din statele afectate de război, atunci când repatrierea va fi posibilă în condiții de siguranță', conform comunicatului.



Tot luni, Ministerul Economiei și Ministerul Afacerilor Externe se întâlnesc cu reprezentanții agențiilor de turism prin intermediul cărora cetățenii români au ajuns în zona afectată de conflict, în calitate de turiști.

„Autoritățile române, reprezentanții operatorilor de transport aerian și cei ai agențiilor de turism vor colabora, în baza obligațiilor legale, pentru aducerea în țară a turiștilor români sau a cetățenilor români care muncesc în aceste țări și solicită sprijinul statului”, precizează sursa citată.



De asemenea, România va activa, alături de alte state membre ale Uniunii Europene, mecanismul civil european pentru repatrierea cetățenilor români. Autoritățile române, prin serviciile consulare, vor rămâne în contact permanent cu cetățenii români din țările afectate de războiul din Orientul Mijlociu.

La ședința de lucru organizată la Guvern au participat, alături de premierul Ilie Bolojan, vicepremierul Marian Neacșu, vicepremierul și ministrul Afacerilor Interne Cătălin Predoiu, vicepremierul și ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, ministrul Economiei, Irineu Darău, ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Ciprian Constantin Șerban, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

