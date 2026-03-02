Clujenii din satul Răscruci nu vor mai avea probleme cu presiunea apei. Consiliul Județean a aprobat construirea a 2 stații de pompare.

Clujenii din satul Răscruci, comuna Bonțida nu vor mai avea probleme cu presiunea apei deoarecea vor fi construite două stații de pompare.

Clujenii din satul Răscruci nu vor mai întâmpina probleme legate de presiunea apei furnizate.

Consiliul Județean Cluj a emis autorizația necesară în vederea construirii a două stații de pompare a apei în zona de vest a localității Răscruci, pe partea stângă a drumului național DN1C Cluj-Napoca – Dej.

Primăria comunei Bonțida, inițiatorul acestei investiții, intenționează montarea a două stații de pompare apă potabilă supraterane, amplasate pe două conducte ale rețelei de distribuție. De asemenea, cu acest prilej va fi realizată și o lucrare de extindere, pe o lungime de 120 metri, a unei conducte de apă pe o stradă neacoperită de sistem.

Alin Tișe: „Cele două stații de pompare vor rezolva problema presiunii apei”

„Este o investiție care va rezolva problemele de presiune a apei din vestul localității, zonă care a cunoscut în ultimii ani o creștere a numărului de imobile nou construite. După finalizarea lucrărilor, cele două stații de pompare vor fi predate de Primăria Bonțida în administrarea Companiei de Apă Someș, operator regional care va asigura operarea lor în parametrii optimi”, a spus președintele CJ Cluj, Alin Tișe, citat într-un comunicat al forului județean.

Necesitatea realizării acestui proiect edilitar este determinată de presiunea insuficientă a apei, înregistrată pe mai multe străzi din localitatea Răscruci. Astfel, în perioadele de consum ridicat, imobilele nou construite și cele amplasate pe versant întâmpină probleme de continuitate a alimentării.

Contravaloarea lucrărilor de execuție urmează a fi asigurată din bugetul Primăriei comunei Bonțida, operațiunile sunt programate să dureze maximum 3 luni de la data emiterii ordinului de începere.

