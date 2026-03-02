Ministrul de Externe, Oana Țoiu: „Românii din Orientul Mijlociu sunt în siguranță, iar țara noastră NU este în pericol”

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu a spus că toți românii din Orientul Mijlociu sunt în siguranță, iar războiul de aclo nu pune în pericol țara noastră.

Ministrul de Externe, Oana Țoiu a dat asigurări că România nu este în pericol în ceea ce privește războiul din Orientul Mijlociu | Foto: DepositPhotos.com

Toți cetățenii României aflați în zonele afectate de conflictul din orientul mijlociu sunt în acest moment în siguranță, a declarat, duminică seara, 1 martie 2026, ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu.

„Prioritatea noastră rămâne siguranța cetățenilor noștri. Avem această informație importantă, mai ales pentru familiile cetățenilor români din regiune, până la acest moment nu există niciun incident care să fi fost raportat către misiunile noastre sau către autoritățile țărilor din Orientul Mijlociu. Din informațiile pe care le avem până la acest moment, toți cetățenii României sunt în siguranță, grupurile de copii care au călătorit în Orientul Mijlociu anterior acestei situații de insecuritate crescută sunt cu însoțitori adulți și în legătură directă cu echipele noastre consulare, aceasta rămâne prioritatea noastră. Reluăm îndemnul către cetățenii României de a se înscrie în baza de date pentru a putea să menținem legătura cu ei. Desigur, suntem într-un context de anxietate crescută, recunoaștem asta, (...) am alocat resurse suplimentare astăzi atât în call center-ul central, cât și la nivelul misiunilor, acolo unde a fost posibil, vom continua să facem asta pe parcursul zilelor următoare”, a spus Oana Țoiu, într-un briefing de presă susținut la sediul MAE.

Șefa diplomației române a precizat că a participat la o ședință a Consiliului Afacerilor Externe, convocată de Înaltul reprezentat al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate, în care a discutat împreună cu ceilalți miniștri ai Uniunii Europene despre evoluțiile recente din Orientul Mijlociu.

„Situația din Israel și Iran rămâne extrem de tensionată, tirurile de rachete continuă la o intensitate crescută, asta s-a întâmplat atât pe parcursul nopții, cât și pe parcursul zilei de astăzi. Reiau însă această concluzie, care este foarte importantă: cetățenii României sunt în siguranță, țările din regiune au reușit să își apere spațiul aerian, toți cetățenii României sunt în acest moment, din informațiile pe care le avem, la cazare în siguranță și nu avem indicii pe baza cărora să presupunem că acest lucru, nivelul dumnealor de siguranță este diferit în zile care urmează. Desigur, într-o regiune cu un risc crescut și cu un grad de anxietate semnificativ este dificil de anticipat durata și intensitatea ostilităților în zilele care urmează, însă cele mai multe dintre statele membre ale Uniunii Europene oglindesc abordarea pe care o avem și noi în România prin Ministerul Afacerilor Externe, aceea de a ține cont de recomandările țărilor în care se află cetățenii noștri. În acest moment, recomandarea este prioritizarea siguranței personale și, prin urmare, prudență în a alege, inclusiv deplasarea pe cale terestră spre punctele de trecere ale frontierei”, a menționat ministrul Afacerilor Externe.

Planuri de evacuare pentru românii din Orientul Mijlociu

Oana Țoiu a subliniat că autoritățile române - ministerele împreună cu premierul Ilie Bolojan și cu președintele Nicușor Dan - analizează planuri de evacuare a cetățenilor români.



Ea a precizat că luni dimineață, în cadrul unei ședinte la la Guvern, prezidată de premierul Ilie Bolojan, vor fi discutate - împreună reprezentanții Ministerului Transporturilor, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Finanțelor, Ministerul Economiei, precum și cu vicepremierii -, planurile pe care le propune celula de criză a Ministerului Afacerilor Externe

„Menționăm însă că este foarte important să ținem cont de faptul că nu pot fi anticipate evoluțiile în regiune, ceea ce înseamnă că vom rămâne adepții prioritizării siguranței cetățenilor români, așa că, în funcție de recomandările țărilor respective, vom prezenta și planurile de evacuare ulterior, când va fi posibil, când o să fie redeschis spațiul aerian sau când tranzitul spre țările care au spațiul aerian deschis să fie considerate sigure”, a spus Oana Țoiu.

Ministrul de Externe, despre războiul din Orientul Mijlociu: „România nu este în pericol”

România nu este în pericol și nu există niciun stat implicat în conflictul din Orientul Mijlociu care să vizeze teritoriul României, a mai declarat ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu.

„România nu este în pericol, nu există niciun stat implicat în conflictul din regiune care în acest moment să vizeze teritoriul României. De altfel, au fost în spațiu public informații legate de potențiale atacuri asupra unui stat membru al Uniunii Europene, asupra Ciprului, și noi am comunicat foarte clar în urma discuțiilor cu oficialii din Cipru, am discutat și eu cu ministrul de externe din Cipru, că acele informații nu se confirmă. Niciunul dintre statele membre ale Uniunii Europene nu a fost vizat de un atac și nu ne așteptăm să fie vizat de un atac. Este însă în același timp de așteptat ca nivelul de alertă, nivelul de risc perceput să fie evident mai ridicat pentru toată lumea o dată ce vedem nu doar conflictul din regiune, dar și efectele pe care conflictul le are extinse', a precizat ministrul de Externe.

Potrivit șefei diplomației, toate misiunile și oficiile diplomatice ale României din regiunea afectată de conflict se coordonează și cu rețeaua consulară a celorlalte state ale Uniunii Europene pentru a putea acorda împreună asistență cetățenilor români și europeni, dar și pentru a coordona dialogul politic cu liderii țărilor din regiune.



Ministrul Afacerilor Externe a menționat că pe parcursul zilelor următoare, pe toată durata activării celulei de criză a MAE, vor avea loc conferințe de presă pentru ca informațiile corecte să ajungă la timp la cetățenii României.

„Mulțumim românilor care au dat dovadă de reziliență în această perioadă. Știm că este o perioadă de anxietate crescută, știm că fiecare ar vrea să fie acasă și este o nevoie și o dorință pe care o înțelegem, facem planuri pentru ca asta să fie posibil cât mai curând, păstrând însă prioritatea față de siguranța lor în acest moment. Și la asta lucrăm și alături de partenerii noștri internaționali și în interiorul Uniunii Europene, atât la nivelul serviciilor consulare cât și la nivelul dialogului politic, care poate duce treptat la dezescaladare”, a subliniat Oana Țoiu.



Ea a reiterat rugămintea către cetățenii români aflați în zona de conflict să își transmită datele de contact la oficiile consulare.

„(...) rugămintea este să se înscrie, pentru a putea avea datele de contact astfel încât să putem să și sunăm înapoi, să putem să contactăm înapoi cetățenii în momentul în care este o informație esențială. Ne păstrăm recomandarea de urmări și informațiile autorităților locale, precum și paginile de social media ale misiunilor din țara respectivă, deoarece și acolo vom actualiza în momentul în care se schimbă situația din teren. Există și o aplicație pe care noi am lansat-o la începutul acestui an, dezvoltată în anii anteriori, «Călătorește informat». Ea se poate descărca gratuit pe telefon și acolo există, de asemenea, un formular pentru a înregistra călătoria, astfel încât să putem și prin acest instrument să comunicăm înapoi cu cetățenii românii” a spus ministrul de Externe.

Totodată, Oana Țoiu a informat că sunt câteva grupuri de copii care se aflau în excursie în țări din zona Orientului Mijlociu și a subliniat că aceștia sunt în siguranță.

„Foarte important de clarificat însă este că avem în acest moment câteva grupuri de minori care nu sunt împreună cu părinții, ci cu însoțitori. Grupurile de minori care au rămas blocate în statele din Orientul Mijlociu sunt în siguranță, sunt în acest moment cazate, au acces la hrană, au fost și sunt în contact cu echipele consulare. Asta nu înseamnă că nu este în continuare o situație care generează îngrijorare, nu înseamnă că nu rămânem aliniați la prioritatea de a-i aduce acasă cât mai devreme, atâta timp cât putem să facem asta în siguranță”, a afirmat ministrul Afacerilor Externe.

