„Pădurea de molizi” a lui Tudor Giurgiu intră în cursa pentru nominalizările la Premiile Gopo

124 de producții românești intră în cursa pentru nominalizări la Premiile Gopo, ediția 20, inclusiv „Pădurea de Molizi, regizat de Turdor Giurgiu. Organizatorii anunță membrii juriilor.

Asociația pentru Promovarea Filmului Românesc a anunțat componența celor două jurii care vor desemna, până în luna martie, nominalizații - producții și artiști - la Premiile Gopo 2026.

Laureații vor fi făcuți publici și premiați în cadrul Galei Premiilor Gopo, programată luni, 4 mai, la București.

Ediția din 2026 are o semnificație specială, deoarece marchează 20 de ediții de la lansarea Premiilor Gopo, eveniment care recompensează anual cele mai importante realizări ale cinematografiei românești.

Anul acesta, 124 de filme românești lansate în 2025 intră în etapa de jurizare: lungmetraje de ficțiune, documentare și scurtmetraje, lansate în cinematografe, la festivaluri naționale și internaționale sau pe platformele de streaming.

Cine sunt jurații care vor desemna câștigătorii?

Două jurii vor stabili nominalizările pentru categoriile de lungmetraj, respectiv documentar și scurtmetraj.

Juriul de preselecție care va stabili nominalizările pentru lungmetraje este alcătuit din 11 profesioniști din domeniul cinematografic. Jurații de anul acesta sunt criticii de film Irina Margareta Nistor, Alin Ludu Dumbravă, Andrei Șendrea, regizorii Bogdan Mureșanu și Andrei Tănase, actrița Elvira Deatcu, producătoarea de film Oana Iancu, directorul de imagine Alexandru Sterian, monteurul Eugen Kelemen, scenograful Cristian Niculescu și creatoarea de costume Dana Anghel.

Din juriul de documentare și scurtmetraje fac parte 5 profesioniști din industrie: Redactor-șef Films in Frame Laura Mușat, regizorii Isabela Tent și Paul Negoescu, monteurul Tudor D. Popescu și Cătălin Anchidin, promotor film.

38 de lungmetraje se regăsesc pe lista propusă pentru nominalizările la categoria Cel mai bun film. Printre acestea se numără: Cravata galbenă (r: Serge Ioan Celebidachi), Kontinental '25 și Dracula (r: Radu Jude), Dinți de lapte (r: Mihai Mincan), Ink wash (r: Sarra Tsorakidis), Interior Zero (r: Eugen Jebeleanu), Nu mă lăsa să mor (r: Andrei Epure), Pădurea de molizi (r: Tudor Giurgiu), Rusalka (r: Claudiu Mitcu) sau Cursa (r: Anghel Damian, Millo Simulov) și Vecina (r: Cristian Ilișuan, Eugene Buică).

Printre cele 14 producții înscrise la categoria documentar în urma apelului lansat în luna ianuarie se numără: După cioate (r: Radu Mocanu, Mihai Dragolea), O familie aproape perfecta (r: Tudor Platon), Viitor luminos (r: Andra MacMasters), TWST - Things we said today (r: Andrei Ujică), Tata (r: Radu Ciorniciuc, Lina Vdovîi) și Little Syria (r: Reem Karssli, Mădălina Roșca).

La categoria scurtmetraj au fost înscrise 77 de titluri – filme de ficțiune, documentare și animații. Lista scurtmetrajelor românești înscrise la această ediție cuprinde producții precum Magicianul (r: Bogdan Mureșanu), Dragostea e în aer (r: Claudiu Mitcu), Nebunul (r: Igor Cobileanski), Fata care plânge (r: Octav Chelaru) sau Ajutoare (r: Valentin Fogoroș).

Nominalizările la toate categoriile vor fi stabilite în luna martie. După anunțul nominalizărilor, peste 700 de profesioniști activi din toate domeniile industriei autohtone de film vor fi invitați să voteze pentru desemnarea câștigătorilor trofeelor Gopo 2026, prin intermediul unui mecanism de vot asigurat de prestigioasa firmă de audit şi consultanţă PwC România, partener al Premiilor Gopo încă din 2011. Regulamentul Premiilor Gopo poate fi consultat pe site-ul oficial.

Gala Premiilor Gopo 2026 este organizată de Asociaţia pentru Promovarea Filmului Românesc și Asociația Film și Cultură Urbană, cu sprijinul Centrului Naţional al Cinematografiei și Babel Communications.

