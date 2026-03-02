Părinți din Apahida, buni de plătă după ce ai lor copii au vandalizat foișorul din Parcul Câmpenești

Patru copii au vandalizat foișorul din Parcul Câmpenești, iar părinții lor sunt buni de plată.

Parcul din Câmpenești, vandalizat de 4 copii | Foto: Facebook, Primăria Comunei Apahida

Primăria Comunei Apahida, prin compartimentul Poliția Locală, a informeat cetățenii cu privire la măsurile luate în urma actelor de vandalism raportate asupra foișorului din incinta Parcului din satul Câmpenești.

Vandali de mici în Apahida. Părinții, buni de plată

„Ca urmare a sesizării din oficiu și a monitorizării atente a spațiului public, Poliția Locală a demarat verificări imediate pentru identificarea persoanelor implicate. Prin utilizarea sistemului de supraveghere video al comunei, au fost identificați autorii faptelor, fiind vorba despre un grup de patru minori cu vârste cuprinse între 8 și 12 ani.

În acest context, părinții minorilor au fost convocați la sediul Poliției Locale Apahida. Acestora li s-a prezentat situația de fapt și li s-a pus în vedere obligația legală de a proceda la remedierea integrală a prejudiciului creat patrimoniului public”, a anunțat Primăria comunei Apahida, într-o postare publicată, luni, 2 martie 2026, pe pagina de Facebook a instituției.

Copiii care au vandalizat Parcul Câmpenești și imagini cu reparațiile | Foto: Facebook, Primăria Comunei Apahida

Administrația locală reamintește pe această cale importanța protejării bunurilor comune, care aparțin întregii comunități.

„Totodată, facem un apel către părinți pentru o supraveghere și educare activă a minorilor, în vederea prevenirii unor astfel de comportamente antisociale. Poliția Locală va intensifica monitorizarea zonelor de agrement și va aplica cu strictețe prevederile legale pentru menținerea ordinii, siguranței și integrității bunurilor publice în Comuna Apahida”, se mai arată în comunicat.

