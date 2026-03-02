ARBOmedia își extinde portofoliul în zona de in-game advertising și devine partener strategic Gadsme în 25 de piețe europene

ARBOmedia își consolidează poziția în industria digitală prin extinderea portofoliului de soluții de publicitate în zona de in-game advertising, ca urmare a fuziunii cu Thinkdigital.

ARBOmedia își extinde portofoliul de soluții de publicitate în zona de in-game advertising. Fotografie cu rol ilustrativ. Foto: DepositPhotos.com

Prin această integrare organică ARBOmedia preia și dezvoltă parteneriatul deja existent dintre Thinkdigital și Gadsme, una dintre cele mai importante platforme de in-game advertising la nivel global, colaborare activă încă din 2023.

Cine este Gadsme

Gadsme este cea mai avansată platformă globală de publicitate in-game, concepută pentru industriile de gaming și e-sport. Cu peste 1750 jocuri în portofoliu, din care peste 450 de jocuri relevante pentru piețele europene, platforma oferă advertiserilor posibilitatea de a afișa nativ reclame în jocuri, fără a întrerupe în vreun fel experiența jucătorului. Formatele de publicitate disponibile sunt de tip imagine, video sau audio. Campaniile publicitare in-game pot fi distribuite în funcție de geolocație, vârstă, sex sau interese și categorii de jocuri.

Parteneriat strategic în 25 de piețe din Europa și Asia

ARBOmedia devine partenerul strategic al platformei Gadsme în 25 de piețe locale din Europa, Caucaz și Asia Centrală: România, Ungaria, Cehia, Slovacia, Lituania, Letonia, Estonia, Slovenia, Croația, Bosnia și Herțegovina, Serbia, Muntenegru, Kosovo, Macedonia de Nord, Albania, Bulgaria, Grecia, Ucraina, Republica Moldova, Georgia, Armenia, Kazahstan, Uzbekistan, Kârgâzstan și Tadjikistan.

Această extindere marchează un pas important pentru ARBOmedia, care își diversifică oferta și răspunde astfel unei cereri tot mai mari pentru soluții inovatoare de comunicare adresate publicului din mediul gaming - unul dintre cele mai dinamice și în creștere segmente ale industriei digitale.

Extindere regională și dezvoltare integrată

Noul parteneriat vine firesc în contextul extinderiioperațiunilor ARBOmedia pe multiple piețe europene. Compania și-a consolidat deja prezența regională prin dezvoltarea unor proiecte de influencer marketing în piețe precum Grecia, Bulgaria și Republica Moldova, demonstrând capacitatea de a livra soluții integrate și adaptate specificului local.

Prin includerea in-game advertising în portofoliul său, ARBOmedia oferă brandurilor oportunitatea de a interacționa cu audiențe relevante într-un mod natural, non-intruziv și perfect integrat în experiența de joc.

Această evoluție reconfirmă angajamentul ARBOmedia de a rămâne un jucător cheie în ecosistemul digital regional și de a furniza partenerilor săi acces la formate inovatoare și performante de comunicare.

Despre ARBOmedia

Fondată în 1997, ARBOmedia activează neîntrerupt pe piața de publicitate din România de aproape 30 de ani. De-a lungul timpului, compania a pus la dispoziția clienților săi rețele consolidate de media, începând cu rețeaua de publicitate în presa scrisă (din 2003), continuând cu cele de display online, radio și TV local și până la rețeaua de influencer marketing, lansând constant noi proiecte și dezvoltând noi soluții de comunicare adaptate evoluției pieței și consumului de media la nivel local și național.

Prin intermediul fuziunii cu Thinkdigital, ARBOmedia și-a extins din 2026 operațiunile cu rețelele de jocuri, podcast și newsletter, devenind astfel regia de media cu cea mai diversă ofertă din piața de publicitate din România.



Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

Foto: DepositPhotos.com



CITEȘTE ȘI: