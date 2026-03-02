Tumoare gigantică de 25 kg, eliminată la Spitalul Județean Cluj. Intervenția a fost complicată.

Medicii de la Spitalul Județean Cluj au eliminat, prin operație, o tumoare gigantică de 25 de kilograme.

Tumoare de 25 de kilograme, eliminată la Spitalul Județean Cluj | Foto: Facebook, Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca

Tumoarea gigantică a ocupat mare parte din cavitatea abdominală a unui pacient în vârstă de 71 de ani.

„Începutul primăverii i-a adus lui A.F., un pacient de 71 de ani, speranța unei vieți mai bune. O echipă medico-chirurgicală coordonată de Prof.Dr. Valentin Munteanu, având în componență medicii chirurgi Dr. Ioana Constantinescu și Dr. Florin Mihăileanu, din secția Chirurgie Generală II, alături de medicul de anestezie și terapie intensivă Dr. Florin Marchiș, de la ATI Clinicilor 2-4, au eliminat chirurgical o formațiune tumorală lipomatoasă gigantă de aproximativ 25 kilograme si 40 cm diametru, ce ocupa o mare parte din cavitatea abdominală și pelvină a bolnavului”, se arată într-un comunicat publicat, luni, 2 martie 2026, pe pagina de Facebook a Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) Cluj-Napoca.

Intervenția a fost complicată

Potrivit sursei citate, intervenția a fost complicată deoarece pacientul prezenta mai multe afecțiuni de natură cardiacă, iar rinichiul drept și o parte din colon au fost excizate odată cu formațiunea tumorală.

„Acum, la câteva zile după efectuarea intervenției, pacientul este în stare stabilă cu o evoluție favorabilă. Felicităm întregul personal medical implicat în gestionarea acestui caz deosebit, iar pacientului îi dorim sănătate, refacere grabnică, astfel încât să se poată întoarce acasă la cei dragi, cât mai curând!”, se mai arată în comunicatul SCJU Cluj.

