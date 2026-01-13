Kelemen Hunor susține că acordul UE-Mercosur nu a fost discutat în coaliție: „E inacceptabil”

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că acordul comercial UE-MERCOSUR nu a fost discutat niciodată în coaliția de guvernare și a calificat acest lucru drept „inacceptabil”.

Într-un interviu pentru G4Media.ro, liderul UDMR a mai spus că acordul comercial nu trebuia aprobat acum, ci trebuia așteptat până în februarie – martie, iar Ministerul de Externe ar fi trebuit să țină cont de punctul de vedere al Ministrului Agriculturii.

„Nu trebuia aprobat acum, trebuia așteptat cel puțin până în februarie – martie, indiferent de presiuni. Pentru că nu au fost discutate, cel puțin în România, toate aspectele posibile și imposibile. Sunt pentru un astfel de acord, dar în acest moment – sigur, agricultura e doar o bucățică, dar am văzut Polonia, Franța, Ungaria – România ar fi trebuit să fie împotrivă, cel puțin pe analiza celor de la Ministerul Agriculturii, până când nu ne lămurim”, a declarat Kelemen Hunor, conform sursei citate.

Președintele UDMR a acuzat lipsa de „transparență”.

„La noi nu a existat o dezbatere publică. Iarăși lipsă de transparență totală. Ministerul Agriculturii spune un lucru, Ministerul de Externe nu ține cont de ce spune Ministerul Agriculturii.(...). În coaliție noi nu am discutat. Inacceptabil. Inacceptabil să nu discuți așa ceva politic, în coaliție niciodată nu am discutat”, a adăugat Kelemen Hunor.

Cu privire la atacul lansat de PSD la adresa ministrului de Externe Oana Țoiu, pe care social-democrații au acuzat-o de „trădare”, Kelemen a răspuns:

„Aceste atacuri nu sunt în regulă și mai ales acuzațiile. Dar pe fond au dreptate, că nu s-a discutat acest lucru și nu s-a ținut cont de punctul de vedere al ministrului Agriculturii”.

Acordul de liber-schimb UE-Mercosur a fost susținut, vineri, la Bruxelles, de majoritatea statelor europene, inclusiv România, în ciuda opoziției fermierilor și a unor state precum Franța, Polonia, Austria, Ungaria, Belgia și Irlanda.

