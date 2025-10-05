Aeroportul din Vilnius, redeschis după o alertă cu „baloane” suspecte. Incidentul din Lituania, produs la scurt timp după un caz similar în München.

Aeroportul din Vilnius (Lituania) s-a redeschis după perturbarea traficului aerian cauzată de un incident ce a implicat niște „baloane” suspecte. Incidente similare sunt în creștere în Europa, iar membrii UE suspectează Rusia de survoluri provocatoare.

Aeroportul din capitala Lituaniei, Vilnius, s-a redeschis duminică dimineața, după câteva ore de perturbări ale traficului în urma unei alerte privind apropierea unor „baloane” suspecte, relatează AFP, citată de Agerpres.ro

Aceste incidente sunt în creștere în toată Europa, iar membrii UE suspectează Rusia că se află în spatele survolurilor unor zone sensibile de la incursiunea a cel puțin 19 drone în spațiul aerian al Poloniei, la începutul lunii septembrie.

Aeroportul, care fusese notificat la 22:16 (19:16) cu privire la închiderea spațiului aerian de către agenția de supraveghere Oro Navigajica, s-a redeschis la ora 04:50, ora locală (01:50 GMT), cu aproximativ douăzeci de minute după ora programată inițial, a anunțat acesta pe Facebook.

Avioanele care urmau să aterizeze în capitala Lituaniei au fost deviate către Kaunas (centru-sud), Letonia și Polonia sau au fost întoarse, în timp ce un zbor către Helsinki a fost anulat.

Această perturbare a traficului aerian din Vilnius survine imediat după un caz similar în Germania, la München, unde aeroportul a fost închis timp de două nopți consecutiv, joi și vineri, din cauza alertelor cauzate de drone, fiind redeschis sâmbătă.

Aeroporturile din Copenhaga și Oslo au fost, de asemenea, nevoite să-și suspende temporar operațiunile în septembrie.

