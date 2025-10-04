Aeroportul din München, închis pentru a doua noapte consecutiv în urma unei noi alerte cu drone

Aeroportul din München a fost închis pentru a doua noapte consecutiv, vineri, în urma unei noi alerte cu drone.

| Foto: depositphotos.com

Berlinul a denunțat „amenințarea” pe care o reprezintă dronele pentru securitatea țării, relatează AFP, citată de Agerpres.ro

Aceste tipuri de incidente sunt în creștere în Europa, membrii UE suspectând Rusia că se află în spatele acestor survoluri ale unor zone sensibile.

În urma unui prim incident din noaptea precedentă, Serviciul german de siguranță a aeriană (DFS) a „redus și suspendat preventiv operațiunile de zbor pe aeroportul din München până la o nouă notificare din cauza observării neconfirmate de drone” în acest stadiu, a declarat aeroportul bavarez pe site-ul său web.

Al doilea cel mai aglomerat aeroport din Germania, aeroportul din München, este cel mai important din UE care este obligat să-și suspende operațiunile, în urma unor incidente similare la Copenhaga și Oslo.

Mai multe țări, între care România, care a suferit de asemenea o încălcare a spațiului aerian, precum și Estonia, țară la granița cu Rusia unde NATO a interceptat trei avioane de vânătoare rusești luna trecută, au acuzat Moscova de aceste survoluri cu drone.

Foto: depositphotos.com

