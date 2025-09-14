Cine aprobă doborârea dronelor rusești care intră în România? Procedurile care stabilesc lanțul de comandă nu au fost aprobate încă de CSAT.

După incidentul cu drona rusească care a pătruns în spațiul aerian național pe o distanță de 10 km, ministrul Apărării susține că aparatele de zbor pot fi doborâte. Însă normele privind lanțul de comandă într-un asemenea caz abia urmează să fie aprobate în CSAT.

Ministrul Apărării a venit cu clarificări după incidentul de sâmbătă seara, când o dronă rusească a intrat în spațiul aerian al României.

Piloții sau antiaeriana de la sol primesc aprobarea pe linie militară, operațională pentru a acționa în cazul dronelor care intră în spațiul aerian al României, notează Newsweek.ro

Cine poate da ordin ca dronele să fie doborâte

Reacția lui Ionuț Moșteanu vine după ce sâmbătă seara, două aeronave de luptă F16 din Baza 86 Aeriană Feteşti au fost ridicate pentru monitorizarea situatiei aeriene la graniţa cu Ucraina, ca urmare a unor atacuri aeriene ruseşti asupra infrastructurii ucrainene de la Dunăre şi după ce Forţele Aeriene au interceptat o dronă în spaţiul aerian naţional.

„Armata Română și aliații care fac poliție aeriană pe teritoriul României POT DOBORÎ drone care intră în spațiul nostru aerian”, spune ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Însă, după cum recunoaște ministrul, Legea 73 din 2025 privind controlul utilizării spațiului aerian național nu are încă aprobate normele de aplicare.

Altfel spus, aprobarea o dă ministrul sau un împuternicit de pe lanțul de comandă, atunci când ministrul dispune acest lucru.

„Normele/procedurile care stabilesc lanțul de comandă pentru doborârea aeronavelor CU PILOT au fost lucrate peste vară, acum sunt pe masa CSAT și vor fi aprobate în prima ședință”, notează ministrul Apărări în mesajul citat.

Legea care permite doborârea dronelor în spaţiul aerian românesc şi cea privind desfăşurarea pe timp de pace a misiunilor şi operaţiilor militare pe teritoriul statului român a fost promulgată în mai 2025. Însă, normele de aplicare ale legii trebuie să fie aprobate în CSAT

Zelenski: O extindere evidentă a războiului de către Rusia. Aşa acţionează ei la început, cu paşi mici

Preşedintele Volodimir Zelenski a reacționat sâmbătă seara, într-o postare prin care explică: drona interceptată de avioanele ridicate de România a pătruns 10 kilometri în teritoriul românesc şi a survolat timp de 50 de minute în spaţiul aerian al NATO.

După cum precizează președintele ucrainean, nu poate fi vorba de o eroare:

„Astăzi, România a mobilizat avioane de luptă din cauza unei drone ruseşti în spaţiul său aerian. Conform datelor actuale, drona a pătruns aproximativ 10 kilometri în teritoriul românesc şi a operat în spaţiul aerian al NATO timp de aproximativ 50 de minute”, a scris, sâmbătă, Volodimir Zelenski pe Facebook.

„Armata rusă ştie exact unde se îndreaptă dronele sale şi cât timp pot opera în aer. Rutele lor sunt întotdeauna calculate. Acest lucru nu poate fi o coincidenţă, o greşeală sau iniţiativa unor comandanţi de nivel inferior. Este o extindere evidentă a războiului de către Rusia – şi exact aşa acţionează ei. La început, paşi mici, iar în cele din urmă, pierderi mari”, arată președintele ucrainean în mesajul citat.

Sistemele de apărare aeriană din Polonia, la „cel mai înalt nivel de alertă”

Și premierul polonez Donald Tusk a anunțat, sâmbătă, că autoritățile sunt în alertă maximă la granița cu Belarusul din cauza manevrelor strategice Zapad-2025 inițiate vineri de armată rusă și belarusă.

„Din cauza amenințării reprezentate de dronele rusești care operează deasupra Ucrainei, în apropierea graniței cu Polonia, forțele aeriene poloneze și aliate au început operațiuni preventive în spațiul nostru aerian. Sistemele de apărare aeriană terestre au atins cel mai înalt nivel de alertă”, a anunțat premierul Poloniei, Donald Tusk, printr-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Ce spune MApN

Două aeronave de lupta F 16 din Baza 86 Aeriana Fetești au decolat sâmbătă, 13 septembrie, la ora 18:05 pentru monitorizarea situației aeriene la granița cu Ucraina, ca urmare a unor atacuri aeriene rusești asupra infrastructurii ucrainene de la Dunăre, a informat Ministerul Apărării Naționale.

Populația din nordul județului Tulcea a fost avertizată prin mesaje Ro-Alert.

„La ora 18:12 a fost emis mesajul RO-Alert pentru populația din nordul județului Tulcea, iar la ora 18:23 aeronavele F-16 au detectat o dronă în spațiul aerian național, pe care au urmarit-o până la aproximativ 20 km sud-vest de Chilia Veche, când a dispărut de pe radar. Drona nu a evoluat deasupra zonelor locuite și nu a reprezentat un pericol iminent pentru securitatea populației”, a transmis MApN.

Ulterior, a fost emis un nou mesaj RO-Alert în zonă. Alte două avioane multi-rol Eurofighter Typhoon, de la baza Kogălniceanu, au fost ridicate în aer pentru a monitoriza situația.

NATO va lansa o nouă operațiune, denumită „Eastern Sentry” (Santinela Estică), pentru a-și consolida apărarea pe flancul său estic, ca răspuns la incursiunea a numeroase drone rusești în spațiul aerian al Poloniei.

