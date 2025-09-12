NATO anunță lansarea unei noi misiuni pentru întărirea flancului estic în urma incursiunii dronelor rusești în Polonia

Alianța Nord-Atlantică va lansa o nouă operațiune, denumită „Eastern Sentry” (Santinela Estică), pentru a-și consolida apărarea pe flancul său estic, ca răspuns la incursiunea a numeroase drone rusești în spațiul aerian al Poloniei.

NATO anunță lansarea unei noi misiuni pentru întărirea flancului estic în urma incursiunii dronelor rusești în Polonia|Foto: nato.int

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a anunțat vineri, la Bruxelles, că NATO va lansa o nouă operațiune pentru a-și consolida apărarea pe flancul său estic, ca răspuns la incursiunea a numeroase drone rusești în spațiul aerian al Poloniei, relatează dpa, Reuters și AFP, citate de Agerpres.ro

Santinela de Est pentru securitatea flancului estic

Noua misiune „va întări și mai mult postura Alianței de-a lungul flancului nostru estic”, a declarat Rutte, în cadrul unei conferințe de presă comune cu generalul Alexus Grynkewich, comandantul suprem al forțelor Aliate în Europa.

Rutte a precizat că în cadrul noii operațiuni, care va fi lansată vineri seara, vor fi mobilizate resurse din partea mai multor aliați, între care Danemarca, Franța, Regatul Unit și Germania.

„Este nechibzuit și inacceptabil. Nu putem permite ca drone rusești să intre în spațiul aerian aliat”, a declarat Rutte, anunțând operațiunea „Eastern Sentry”.

„Evaluarea noastră a incidentelor de miercuri este în curs de desfășurare și, indiferent dacă acțiunile Rusiei au fost deliberate sau nu, Rusia a încălcat spațiul aerian al NATO”, a mai spus Rutte.

„Indiferent dacă au fost deliberate sau nu, ele rămân periculoase și inacceptabile”, a adăugat el.

Rutte a afirmat că incidentul de miercuri „a fost cea mai mare concentrare de încălcări ale spațiului aerian NATO”, însă ceea ce s-a întâmplat nu este un incident izolat, amintind de situații similare în România, Estonia, Letonia și Lituania.

La rândul său, generalul Alexus Grynkewich a declarat că NATO va apăra fiecare centimetru al teritoriului alianței.

„Polonia și cetățenii din întreaga Alianță trebuie să fie liniștiți de reacția noastră promptă din această săptămâna și de anunțul de astăzi”, a mai spus el.

MAE: Eastern Sentry - o reacție promptă a Alianței la violările repetate ale spațiului aerian al statelor NATO

Activitatea de vigilență sporită pe Flancul Estic, denumită „Eastern Sentry”, este o reacție promptă a Alianței Nord-Atlantice la violările repetate ale spațiului aerian suveran al statelor membre NATO, transmite Ministerul Afacerilor Externe

„România rămâne un promotor al procesului de întărire a posturii Aliate pe Flancul Estic și un contribuitor constant la acest proces, atât prin consolidarea propriei apărări, cât și prin aportul consistent pe care îl are în alte domenii și în alte regiuni de pe Flancul Estic”, afirmă MAE în comunicatul publicat vineri.

„Măsurile defensive circumscrise acestei activități sunt un răspuns necesar la activitățile iresponsabile și periculoase ale Rusiei, care au implicații negative grave asupra teritoriului Alianței Nord-Atlantice”, subliniază MAE.

Ministerul român reafirmă că această activitate militară va fi agilă, flexibilă și va acoperi ansamblul acțiunilor în materie de apărare aeriană, inclusiv anti-dronă, pe întregul Flanc estic, implicând atât capabilități aeriene, cât și terestre. De asemenea, va încorpora tactici și tehnologii inovatoare pentru a răspunde noilor provocări, cum ar fi cele provenite din utilizarea dronelor.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: