Varșovia a cerut activarea articolului 4 al Tratatului NATO. Polonia a doborât dronele rusești care au pătruns în spațiul său aerian.

Polonia a solicitat miercuri NATO să activeze Articolul 4 din Tratatul Atlanticului de Nord, care prevede consultări între aliați în cazul unei amenințări la adresa unuia dintre membrii săi.

Polonia și-a mobilizat, miercuri, propriile sisteme de apărare aeriană și cele ale NATO pentru a doborî drone în spațiul său aerian, după un atac aerian rus asupra Ucrainei.

Varșovia s-a implicat în premieră în războiul din țara vecină și a numit încălcarea spațiului său aerian drept „un act de agresiune”.

NATO a anunțat că este în strânsă legătură cu Polonia și cu alți aliați în legătură cu dronele care au intrat în spațiul aerian polonez

Discuțiile cu aliații „iau forma, în acest moment precis, a unei cereri oficiale de activare a Articolului 4 din Tratatul Atlanticului de Nord”, a declarat premierul Donald Tusk în fața parlamentului.

Aceasta este o „recomandare comună” făcută de Tusk însuși și de președintele naționalist Karol Nawrocki.

Consiliul Nord-Atlantic, principalul organ decizional politic al organizației, s-a întrunit miercuri dimineață la nivel de ambasadori din cele 32 de țări NATO pentru o reuniune programată de mult timp. Aliații au decis însă ca această reuniune să aibă loc în temeiul Articolului 4 din Tratatul Alianței, potrivit diplomaților.

Articolul 4 prevede, în esență, „consultarea” între aliații NATO. Acest articol stipulează că „părțile se vor consulta reciproc ori de câte ori, în opinia uneia dintre ele, integritatea teritorială, independența politică sau securitatea uneia dintre părți sunt amenințate”.

De la crearea Alianței în 1949, aceasta este a opta oară când se invocă articolul, din care de trei ori de la invazia rusă a Ucrainei.

În schimb, Articolul 5 a fost activat o singură dată de la crearea NATO în 1949, în timpul atacurilor din 11 septembrie 2001 asupra Statelor Unite. Acesta prevede că un atac asupra unei țări NATO este un atac asupra tuturor și obligă cei 32 de aliați să „asiste” țara victimă a unui astfel de atac.

NATO nu tratează incidentul cu drone din Polonia drept un atac rus

NATO nu tratează incursiunea dronelor lansate de Rusia pe teritoriul polonez ca pe un atac, a declarat miercuri o sursă NATO pentru Reuters, adăugând că indiciile inițiale sugerează o incursiune intenționată a șase până la 10 drone ruse, notează sursa citată.

„A fost prima dată când aeronavele NATO s-au angajat împotriva unor potențiale amenințări în spațiul aerian aliat”, a remarcat sursa, care a adăugat că sistemele de apărare antiaeriană Patriot ale NATO din regiune au detectat dronele cu radarele lor, dar nu le-au atacat.

Avioane de vânătoare poloneze F-16, F-35 olandeze, avioane de supraveghere AWACS italiene și aeronave de realimentare în aer operate în comun de NATO au fost implicate în operațiunea din cursul nopții.

