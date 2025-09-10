Ursula von der Leyen: „Flancul estic protejează întreaga Europă”

„Flancul estic al Europei asigură siguranța întregii Europe”, a transmis, miercuri, la Strasbourg, Ursula von der Leyen, în primul său discurs despre starea UE de la realegerea președintei executivului european. Președinta Comisiei Europene a lansat un apel la unitate și solidaritate între statele membre UE.

Europa trebuie să lupte pentru locul său într-o lume în care dependențele sunt folosite nemilos ca arme, a declarat miercuri, la Strasbourg, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în primul său discurs despre starea UE de la realegerea președintei executivului european.

La începutul lunii septembrie, președinta Comisiei Europene a efectuat o vizită în țările aflate în prima linie, inclusiv în România, într-un context regional marcat de tensiuni în Marea Neagră şi preocupări crescute privind ameninţările hibride.

Șefa Comisiei Europene, apel la unitate într-o Europă liberă

„Lumea de astăzi este necruțătoare. Nu putem să ignorăm dificultățile zilnice ale cetățenilor UE, care simt dureros creșterea costului vieții și își fac griji pentru ziua de mâine. Pur și simplu nu putem sta cu mâinile în sân și să așteptăm ca această furtună să treacă. (...) Acesta trebuie să fie momentul de independență a Uniunii Europene, când trebuie să hotărâm în ce fel de societate și democrație dorim să trăim”, a spus Ursula von der Leyen în fața membrilor Parlamentului European, potrivit Agerpres.ro

Șefa executivului comunitar a lansat un apel la unitate și solidaritate între statele membre UE, subliniind că este important ca Europa să fie liberă să își aleagă parteneriatele și de a își decide propria soartă.

Președinta executivului european a vorbit și despre situația țărilor membre situate pe flancul estic, care sunt cele mai expuse la consecințele conflictului din Ucraina. '

„Săptămâna trecută am putut să constat acest lucru cu propriii ochi vizitând statele membre din prima linie. Acestea sunt cele care cunosc cel mai bine amenințarea rusă. Nu încape nicio îndoială: flancul estic al Europei protejează întreaga Europă, de la Marea Baltică la Marea Neagră. Acesta este motivul pentru care trebuie să investim în sprijinirea sa prin intermediul Eastern Flank Watch. În acest scop, este nevoie să punem la dispoziția Europei mijloace strategice independente. Europa își va apăra fiecare centimetru pătrat de teritoriu”, a spus președinta CE.

Aceasta a anunțat că la următorul Consiliu European va prezenta o foaie de parcurs clară, care va avea ca scop lansarea de noi proiecte comune în domeniul apărării, stabilirea unor obiective clare pentru 2030 și crearea unui semestru european pentru apărare.

O comunitate europeană mai puternică prin procesul de extindere

„Când vorbim despre independență, vorbim despre alegerea destinului nostru. Pentru asta luptă Ucraina și asta este ceea ce merită toți europenii, pentru că Europa este o idee - ideea de libertate și forță comună. Aceasta a fost ideea după care s-a ghidat generația de după 1989, când Estul și Vestul s-au reunit, idee ce este la fel de puternică și în prezent.

Acesta este motivul pentru care aducem viitoarele state membre mai aproape de Uniunea noastră - prin investiții, prin sprijinirea reformelor, prin integrarea în piața unică. Trebuie să menținem ritmul în acest proces bazat pe merit, pentru că doar o Europă unită - și reunită - poate fi o Europă independentă. O Uniune mai mare și mai puternică este o garanție de securitate pentru noi toți. Și pentru că viitorul Ucrainei, al Moldovei, al țărilor din Balcanii de Vest este în Uniunea noastră”, a afirmat Ursula von der Leyen în fața plenului Parlamentului European.

Sprijin pentru Ucraina

Referitor la războiul din Ucraina, Ursula von der Leyen a insistat pe faptul că Rusia trebuie să plătească despăgubiri, întrucât Moscova a lansat acest conflict. ''Economia de război a lui (Vladimir) Putin va continua chiar dacă războiul va înceta'', a spus ea, referindu-se la președintele rus.

Von der Leyen a insistat pe nevoia de suplimentare a sprijinului pentru Ucraina, în condițiile în care Europa a furnizat până acum Kievului aproximativ 170 de miliarde de euro sub formă de ajutor militar și financiar.

„Și va fi nevoie de și mai mult. De altfel, nu doar contribuabilii europeni ar trebui să fie cei care duc greul. Acesta este războiul Rusiei și ea este cea care ar trebui să plătească. Iată de ce trebuie să găsim urgent o nouă soluție de finanțare a efortului de război al Ucrainei bazată pe activele rusești imobilizate. Din sumele asociate acestor active rusești, putem oferi Ucrainei un împrumut pentru reparații. Activele în sine nu vor fi atinse. Iar riscul va trebui să fie asumat în mod colectiv. Ucraina va rambursa împrumutul numai după ce Rusia va plăti reparații. Ucraina va beneficia de acești bani încă de astăzi, însă acești bani vor fi foarte importanți pentru securitatea Ucrainei și pe termen mediu și lung”, a explicat șefa executivului UE.

Von der Leyen a anunțat că împreună cu Ucraina și alți parteneri, va găzdui un summit al Coaliției internaționale pentru întoarcerea copiilor ucraineni.

Dezbaterea privind starea Uniunii Europene este un moment esențial pentru responsabilizarea Comisiei Europene față de reprezentanții UE aleși în mod democratic, promovând o Uniune mai transparentă și mai democratică. Dezbaterea le permite eurodeputaților să examineze activitatea Comisiei Europene și să contribuie la stabilirea direcției politicilor UE.

