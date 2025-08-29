Ursula von der Leyen vine în România: cooperarea UE-NATO și descurajarea amenințărilor hibride, pe agenda discuțiilor cu președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va efectua luni, 1 septembrie, o vizită oficială în România.

Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se va întâlni la Constanţa cu preşedintele României, Nicuşor Dan, şi cu premierul Ilie Bolojan.

„Preşedinta von der Leyen vizitează statele UE din prima linie pentru a consolida solidaritatea şi apărarea. Începând de mâine, 29 august, preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va vizita Letonia, Finlanda, Estonia, Polonia, Lituania, Bulgaria şi România”, a transmis, joi, Comisia Europeană.

Vizita are loc într-un context regional marcat de tensiuni în Marea Neagră şi preocupări crescute privind ameninţările hibride. Discuţiile oficiale se vor concentra pe consolidarea cooperării dintre Uniunea Europeană şi NATO, dar şi pe măsuri legate de securitatea maritimă, inclusiv prevenirea, detectarea şi descurajarea ameninţărilor de natură hibridă.

Vizita sa va evidenţia sprijinul UE pentru statele membre care se confruntă cu provocări din cauza faptului că au frontiere comune cu Rusia sau cu Belarus. De asemenea, ea va discuta despre securitatea şi apărarea Europei cu lideri de guvern şi cu cadre militare.

Constanţa, cel mai mare port al României şi un nod strategic pentru tranzitul de mărfuri din şi către Ucraina, a devenit în ultimii ani o zonă de interes major pentru structurile euroatlantice. Se aşteaptă ca întrevederile să includă şi discuţii despre securizarea infrastructurii critice din portul Constanţa, dar şi despre rolul României în arhitectura de apărare a Flancului Estic al NATO.

Aceasta este prima vizită a Ursulei von der Leyen în România de la învestirea noilor autorităţi de la Bucureşti. Ultima sa vizită oficială a avut loc în 2023, la Bucureşti, când a discutat cu fostul preşedinte Klaus Iohannis şi premierul de atunci, Marcel Ciolacu, despre Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) şi aderarea României la spaţiul Schengen.

Şi pe 3 martie 2022, preşedinta Comisiei, Ursula von der Leyen, a vizitat România pentru a se întâlni cu preşedintele Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni, în contextul începutului invaziei ruseşti în Ucraina. Discuţiile de atunci au vizat modalităţile de sprijin pentru statele membre care primesc refugiaţi şi coordonarea ajutorului umanitar.

