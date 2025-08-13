Viktor Orban susține că Ucraina a pierdut războiul, iar Trump și Putin decid soarta Europei: „Dacă nu ești la masa negocierilor, ești în meniu”

Premierul maghiar Viktor Orban susține că Ucraina a pierdut războiul, iar Trump negociază cu Putin inclusiv viitorul Europei.

Viktor Orban susține că Ucraina a pierdut războiul: „Dacă nu ești la masa negocierilor, ești în meniu”| Foto: depositphotos.com

Președinții rus și american, Vladimir Putin și Donald Trump, vor aborda la summitul lor care va avea loc vineri în Alaska nu doar războiul din Ucraina, ci și chestiuni economice mondiale de interes major, printre alte subiecte, a declarat marți premierul ungar Vikor Orban, potrivit agențiilor Reuters și MTI, citate de Agerpres.ro

Într-un interviu acordat unui canal de YouTube denumit „Patriota”, Orban a subliniat că o întrebare care se pune în prezent este dacă în urma conflictelor actuale va rezulta o economie mondială unificată, împreună cu un sistem de cooperare bazat pe un nou echilibru, sau o economie mondială împărțită în blocuri.

Orban: Trump și Putin decid soarta Europei

Războiul ruso-ucrainean este important, dar alte chestiuni la fel sau chiar mai importante vor fi discutate de Trump și Putin la summitul din Alaska, potrivit premierului conservator ungar, care a avut luni o convorbire telefonică cu omologul său american, cu care împărtășește aceeași orientare ideologică.

„Vorbim acum ca și cum ar fi o situație de război fără sfârșit, dar nu este așa. Ucrainenii au pierdut războiul. Rusia a câștigat acest război”, a susținut Orban în interviu.

„Singura întrebare este când și în ce circumstanțe Occidentul, care este în spatele ucrainenilor, va recunoaște acest lucru și ce va rezulta din toate acestea”, crede șeful guvernului ungar.

El consideră de asemenea că Europa a ratat ocazia de a negocia direct cu Putin în timpul administrației fostului președinte american Joe Biden și acum riscă să vadă cum Putin și Trump îi decid viitorul fără a fi măcar prezentă la masa tratativelor.

„Dacă nu ești la masa negocierilor, ești în meniu”, a remarcat Orban, singurul lider european care nu a semnat o declarație comună a țărilor UE ce susține poziția Ucrainei înaintea summitului Trump-Putin, declarație care, potrivit premierului ungar, face Uniunea Europeană să pară „ridicolă și patetică”.

Liderii europeni au cerut în respectiva declarație ca orice negocieri „semnificative” privind Ucraina să se desfășoare numai după ce Rusia va accepta o „încetare a focului sau o diminuare a ostilităților”.

În același text, descris de Viktor Orban drept o încercare de a impune „o serie de condiții pentru o întâlnire la care liderii UE nici măcar nu au fost invitați”, se solicită implicarea directă a Ucrainei în negocieri și se subliniază că frontierele „nu pot fi schimbate prin forță”, după ce Trump a sugerat ideea unui schimb de teritorii pentru un acord de pace ruso-ucrainean.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

Foto: depositphotos.com

CITEȘTE ȘI: