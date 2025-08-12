Ungaria, din nou Gică Contra în Europa. Nu a semnat declarația UE care spune că pacea cu Rusia nu se poate face fără Ucraina.

O declarație semnată de liderii statelor membre ale Uniunii Europene, înafară de Ungaria, afirmă că ucrainenii trebuie să aibă libertatea de a-și decide viitorul.

Ungaria nu a semant declarația comună a statelor membre UE | Foto: depositphotos.com

Ucrainenii trebuie să aibă libertatea de a-și decide viitorul și o soluție diplomatică trebuie să protejeze interesele vitale ale Europei și ale Ucrainei, indică o declarație semnată de liderii statelor membre ale Uniunii Europene cu excepția Ungariei, difuzată marți dimineață pe website-ul consilium.europa.eu.





„Negocieri semnificative pot avea loc doar în contextul unei încetări a focului sau al reducerii ostilităților”, afirmă semnatarii declarației publicate cu trei zile înaintea întâlnirii între președintele american Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin, ce va avea loc în Alaska.

Declarațiea statelor UE, excepție Ungaria: „Calea către pace în Ucraina nu poate fi decisă fără Ucraina”

„Noi, liderii Uniunii Europene, salutăm eforturile președintelui Trump cu privire la încheierea războiului de agresiune al Rusiei contra Ucrainei și la realizarea unei păci juste și durabile și securității pentru Ucraina. O pace justă și durabilă care aduce stabilitate și securitate trebuie să respecte dreptul internațional, printre care principiile independenței, suveranității, integrității teritoriale și acela că frontierele internaționale nu trebuie să fie schimbate prin forță. Calea către pace în Ucraina nu poate fi decisă fără Ucraina”, arată textul declarației.



De asemenea, semnatarii subliniază că războiul de agresiune rus împotriva Ucrainei are implicații mai ample pentru securitatea europeană și internațională și anunță că Uniunea Europeană, în coordonare cu Statele Unite și alți parteneri, vor continua să furnizeze Kievului sprijin politic, financiar, economic, umanitar, militar și diplomatic întrucât Ucraina își exercită dreptul său intrinsec de autoapărare.



„UE și statele sale membre sunt pregătite să contribuie în continuare la garanțiile de securitate pe baza competențelor și capacităților respective, în concordanță cu dreptul internațional, și cu deplina respectare a politicii de apărare și securitate a anumitor state membre și ținând cont de interesele de securitate și apărare ale tuturor statelor membre. Uniunea Europeană subliniază dreptul intrinsec al Ucrainei de a-și alegere propriul destin și va continua să sprijine Ucraina pe calea sa către aderarea la UE”, indică declarația în încheiere.



Șeful statului ucrainean Volodimir Zelenski și mai mulți lideri europeni vor discuta miercuri, prin videoconferință, cu liderul de la Casa Albă.



Donald Trump a declarat că speră să aibă o întâlnire „constructivă” în Alaska și a apreciat drept „foarte respectuos” din partea lui Vladimir Putin faptul că acesta se va deplasa pe teritoriul american.



Trump s-a arătat „puțin contrariat” de faptul că Zelenski spune că „are nevoie de o autorizare constituțională” pentru a ceda teritorii. „Pentru că va exista un schimb de teritorii”, a afirmat președintele SUA, în condițiile în care forțele ruse ocupă în prezent aproximativ 20% din teritoriul ucrainean.

