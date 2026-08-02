Secretar de stat la Ministerul Energiei: „Furnizorii de energie nu au intenția de a crește prețurile, însă, la un moment dat, vom regăsi costul importurilor scumpe în factură”.

Secretar de stat la Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, a spus că furnizorii de energie nu și-au anunțat intenția de a crește prețul, însă costul importurilor scumpe va fi resimțit într-un fel sau altul, în facturile pe care le vom plăti.

Secretar de stat la Ministerul Energiei: Furnizorii de energie nu și-au anunțat intenția de a crește prețul | Foto: DepositPhotos.com

Furnizorii de energie care fac contracte noi nu și-au anunțat intenția de a crește prețul în aceste zile, însă cu cât perioada va fi mai lungă și cu cât condițiile vor fi mai dificile, toate costurile de acum, toate importurile scumpe în orele de seară se vor regăsi într-un fel sau altul, în prețurile pe care cu toții le vom plăti, a declarat duminică 2 august 2026, secretarul de stat din Ministerul Energiei, Cristian Bușoi.

„Suntem pregătiți să luăm toate măsurile necesare pentru ca situația regională dificilă să nu afecteze prea tare România. Toate capacitățile de producție posibilă în acest moment funcționează la maxim, atât cele pe cărbune, cât și cele pe gaz. Sigur că există unele îngrijorări legate de prognoza pentru producția Hidroelectrica, dar astăzi nu sunt probleme și efortul este de a face să funcționeze în continuare Unitatea 2 de la Cernavodă. În acest moment, consumatorii români au contracte în vigoare și contractele sunt valabile. Prețul este clar. N-am văzut în aceste zile intenții ale furnizorilor care fac contracte noi de a crește prețul. Dar cu cât perioada va fi mai lungă și cu cât condițiile vor fi mai dificile, la un moment dat, toate costurile de acum, toate importurile scumpe în orele de seară se vor regăsi într-un fel sau altul, din păcate, în prețurile pe care cu toții le vom plăti”, a precizat Bușoi, la Digi24.

Secretarul de stat a precizat că, fără acțiunile care se pregătesc în aceste zile pe Dunăre, cel de-al doilea reactor de la Cernavodă ar putea funcționa pentru încă aproximativ cinci zile.

„Există calcule foarte clare, există proceduri foarte clare și în funcție de debit și în funcție de centimetri care sunt necesari pentru a funcționa pompele care asigură răcirea. Suntem aproape de acel moment, dar încă avem câteva zile de funcționare. Toate detaliile tehnice care evident ar trebui să fie comunicate de către specialiști, le putem comunica și în contextul în care trebuie să înțelegem că Nuclearelectrica este totuși o societate în care nu doar statul român este acționar, este listată și la bursă și trebuie să respectăm toate regulile de comunicare. Fără acțiunile care se pregătesc în aceste zile în jur de 5 zile (mai poate funcționa reactorul 2 de la Cernavodă - n. red.), dar avem încredere că ceea ce se întâmplă în acest moment și intervențiile care se fac de către instituțiile statului pot să ducă la o prelungire, să trecem de perioada critică, o prelungire a perioadei, apa necesară pentru funcționare și să trecem de aceste zile critice”, a explicat Cristian Bușoi.

Autoritățile au declarat stare de alertă la nivel național în România, pe perioada lunii august, ca efect al scăderii producției de energie electrică, a anunțat, vineri, premierul interimar Ilie Bolojan.

„Am declarat stare de alertă la nivel național pe perioada lunii august, ca efect al scăderii producției de energie electrică din cauza secetei și a debitelor scăzute atât pe râuri, dar mai ales pe fluviul Dunărea”, a precizat Bolojan, care ocupă și funcția de ministru interimar al Energiei, după ședința extraordinară de Guvern de vineri.

El a amintit, în context, că este vorba despre o scădere la mai puțin de jumătate a debitelor Dunării față de valorile normale din această perioadă

În context, Executivul a alocat, în ședința de Guvern, printr-o hotărâre, șapte milioane de lei Ministerului Transporturilor, pentru Administrația Fluvială Dunărea de Jos, în vederea executării unor lucrări în zona aducțiunii dinspre Cernavodă, pentru menținerea în funcțiune a Grupului 2 al centralei.

Scopul este de a menține, chiar în condițiile de scădere a debitului Dunării, nivelul apei în bazinul de aducțiune, de unde își extrag apa pompele care asigură răcirea Centralei de la Cernavodă, în așa fel încât pe Canalul Bala, care leagă Dunărea de această zonă, să fie un debit relativ constant.

Pe de altă parte, premierul interimar a arătat că autoritățile de stat trebuie să ia măsuri voluntare pentru a reduce consumul de energie la orele de seară și există proceduri gestionate de Transelectrica și care vor fi puse în practică astfel încât să fie asigurată funcționarea sistemului.

De asemenea, șeful Executivului a afirmat că prosumatorii care au capacități de stocare pot fi de ajutor în această perioadă, aceștia putând stoca energie pe parcursul zile, când există un exces de producție, și pe care să o pot elibera, seara, în rețeaua națională.

România traversează una dintre cele mai dificile perioade hidrologice din ultimele decenii, iar prognoza Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor indică faptul că, în 6 august, Dunărea ar putea atinge la intrarea în țară un debit mai mic decât minimumul înregistrat în august 2003, când debitul a fost de 1.600 mc/s, conform unui comunicat de presă al Administrației Naționale „Apele Române”.

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Foto: DepositPhotos.com

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