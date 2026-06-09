Bacalaureatul continuă cu probele de competențe. Peste 130.000 de candidați sunt așteptați la examen!

Marți și miercuri are loc evaluarea competențelor de comunicare orală în limba română (proba A).

Prima sesiune a examenului de bacalaureat continuă, marți, cu probele de evaluare a competențelor, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării. | Foto: pexels.com

Prima probă scrisă a examenului de bacalaureat va avea loc pe 29 iunie, la Limba și literatura română. Pe 30 iunie este programată proba obligatorie a profilului, iar pe 2 iulie candidații vor susține proba la alegere a profilului și specializării. În perioada 11-12 iunie va avea loc evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională (proba C), iar între 15 și 17 iunie se va desfășura evaluarea competențelor digitale (proba D).

Elevii aparținând minorităților naționale vor susține miercuri și joi proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă (proba B), conform Agerpres.ro.

Fără note sau calificative de tip admis-respins

Ministerul Educației precizează că rezultatele obținute la probele de competențe nu sunt exprimate prin note. În cazul evaluărilor de comunicare în limba română, limba maternă și limba străină, candidații primesc niveluri de competență stabilite conform grilelor naționale și europene.

În mod similar, la proba de competențe digitale rezultatele sunt exprimate prin niveluri de competență raportate la standardele europene recunoscute. Evaluarea fiecărui candidat este realizată de doi profesori examinatori, unul dintre aceștia fiind cadrul didactic care a predat disciplina respectivă la clasă.

Probele scrise încep la finalul lunii

Prima probă scrisă a examenului de bacalaureat va avea loc pe 29 iunie, la Limba și literatura română. Pe 30 iunie este programată proba obligatorie a profilului, iar pe 2 iulie candidații vor susține proba la alegere a profilului și specializării.

Elevii din partea minorităților naționale vor susține pe 3 iulie proba scrisă la Limba și literatura maternă.

Când se afișează rezultatele

Rezultatele inițiale ale probelor scrise vor fi publicate în 7 iulie, până la ora 12:00. În aceeași zi, între orele 14:00 și 18:00, candidații vor putea vizualiza lucrările și vor putea depune contestații.

Vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor vor continua și în zilele de 8 și 9 iulie. Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi afișate în data de 13 iulie.

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