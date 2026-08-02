Dronă detectată în spațiul aerian al României. Bucăți din ea au căzut pe teritoriul țării noastre.

O dronă a fost detectată în spațiul aerian al României. După ce a ieșit din țara noastră, ținta aeriană a fost doborâtă în Ucraina, iar bucăți din ea au căzut într-o localitate din județul Tulcea.

O dronă a intrat în spațiul aerian al României, duminică, 2 august 2026 | Foto: Inquam Photos / Cornel Putan

O ţintă aeriană a fost detectată duminică, la ora 15.09, în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina, de sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naţionale (MApN). Ținta aeriană a fost, pentru scurt timp, și pe teritoriul României.

Dronă detectată în România

„Ţinta aeriană a evoluat pentru aproximativ 20 de minute deasupra apelor teritoriale şi de-a lungul braţului Sulina, în spaţiul aerian naţional, după care a părăsit teritoriul României spre Ucraina, unde a fost doborâtă de forţele ucrainene”, a transmis MApN, duminică, 2 august 2026, într-o postare pe pagina de Facebook a instituției.

Potrivit sursei citate, resturi de dronă au căzut în zona localităţii Periprava, județul Tulcea, la aproximativ un kilometru de frontieră, pe un teren agricol.

„Nu au fost raportate victime sau pagube materiale”, a precizat MApN.



A fost instituită o alertă aeriană pentru judeţul Tulcea, iar aceasta a încetat la ora 16.05.

Şi în cursul dimineţii de duminică, în jurul orei 09.30, sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat o ţintă aeriană în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina.

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