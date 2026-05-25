Absolvenți ai UMF Cluj, medici de succes în Marea Britanie. Rector Anca Buzoianu: „Reprezintă cu profesionalism școala clujeană”.

Mai mulți absolvenți ai Universității de Medicină și Farmacie (UMF) „Iuliu Hațieganu” din Cluj și-au construit cariere remarcabile în Marea Britanie.

Rector UMF Cluj, Anca Buzoianu, alături de absolvenți ai Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu”, care profesează în Marea Britanie | Foto: Facebook, Anca Buzoianu

Rectorul UMF Cluj, Anca Buzoianu, s-a întâlnit cu absolvenți, care au ajuns medici de succes în Marea Britanie, în cadrul unui eveniment organizat de Ambasada României în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

Rector UMF Cluj, Anca Buzoianu: „Absolvenții noștri care profesează în UK reprezintă cu profesionalism școala medicală clujeană”

Aceasta a prezentat oferta activitatea și educațională a UMF Cluj în Marea Britanie și s-a întâlnit cu absolvenți.

„A fost o reală bucurie să mă întâlnesc cu absolvenți ai UMF Cluj care lucrează în UK și care și-au construit cariere medicale remarcabile, reprezentând cu profesionalism și excelență școala medicală clujeană. Nu există o bucurie mai mare pentru un dascăl decât aceea de a vedea că studenții săi s-au realizat profesional și fac față cerințelor celor mai performante sisteme de sănătate din lume”, a scris Anca Buzoianu, luni, 25 mai 2026, într-o postare pe Facebook.

Potrivit acesteia, discuțiile de la Ambasada României în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord au arătat interesul comun pentru dezvoltarea unor colaborări educaționale și de cercetare, precum și pentru consolidarea relațiilor dintre mediul academic românesc și diaspora medicală.

Rector UMF Cluj: „Medicii români din diaspora, de neprețuit”

„Un subiect important abordat în cadrul întâlnirii a fost necesitatea reducerii birocrației în procesul de recunoaștere și echivalare a studiilor medicale, pentru a facilita mobilitatea profesională și colaborările internaționale. Relația universității noastre cu absolvenții ei care lucrează în străinătate este foarte importantă pentru comunitatea noastră academică. Dacă în în urmă cu 20 de ani mergeam undeva și spuneam că suntem din România, toți ne aminteau de Hagi și Nadia. Astăzi, oriunde mergem în lume și spunem că suntem români, ni se răspunde „am un coleg sau o colegă medic din România, este excelent”. Ceea ce fac medicii din diaspora pentru prestigiul țarii noastre este de neprețuit. Acesta este și motivul pentru care, în fiecare an la festivitatea de absolvire este invitat un alumn prestigios al nostru care a reușit să-și valideze cariera în străinătate”, a mai precizat rectorul UMF Cluj.

