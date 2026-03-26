UMF Cluj, prezentă și în ediția 2026 a clasamentului QS World University Rankings by Subject

Universitatea de Medicină și Farmacie (UMF) „Iuliu Hațieganu” Cluj a fost inclusă și în ediția din acest an a clasamentului QS World University Rankings by Subject.

UMF Cluj-Napoca este prezentă și în ediția 2026 a clasamentului QS World University Rankings by Subject, care include 55 de domenii și peste 1.900 de instituții din întreaga lume.

„În acest an, UMF Cluj este clasată în două domenii: Medicină, în intervalul 301-350, în creștere față de 401-450 în 2025, respectiv Farmacie și Farmacologie, în intervalul 351-400, menținând poziția de anul trecut”, a anunțat UMF Cluj, joi, 26 martie 2026, într-o postare pe Facebook.

Rezultatul confirmă vizibilitatea internațională a universității și consolidarea prezenței sale în ariile medicale de referință, prin performanță academică, impact științific și recunoaștere în comunitatea educațională și de cercetare.

