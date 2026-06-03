Profesorii amenință cu boicotarea Evaluării Naționale și Bacalaureatului. Sindicatele cer retragerea noii legi a salarizării!

Liderii din educație avertizează că sunt pregătiți pentru proteste de amploare și nu exclud blocarea examenelor naționale.

La trei ani de la greva generală care a paralizat sistemul de învățământ, sindicatele din educație avertizează că sunt pregătite să reia protestele și amenință inclusiv cu boicotarea examenelor naționale din această vară. | Protestul profesorilor din Cluj, iunie 2023

La trei ani de la greva generală care a paralizat sistemul de învățământ, sindicatele din educație avertizează că sunt pregătite să reia protestele și amenință inclusiv cu boicotarea examenelor naționale din această vară. Nemulțumirile sunt legate de proiectul noii Legi a salarizării unitare, aflat în dezbatere publică.

Președintele Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”, Marius Nistor, susține că noul proiect elimină două drepturi importante pentru cadrele didactice: gradația de merit și indemnizația de dirigenție. Potrivit acestuia, profesorii sunt pregătiți pentru proteste de amploare dacă Guvernul nu modifică proiectul de lege.

„Ne vom pregăti de acțiuni de protest de mare amploare. Există riscul și al boicotării examenelor naționale. Colegii noștri pot refuza, din propria inițiativă, să mai participe la aceste examene și vor fi susținuți de sindicate”, a declarat Marius Nistor pentru Ziare.com.

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Ce drepturi ar putea pierde profesorii

În prezent, până la 16% dintre cadrele didactice beneficiază de gradația de merit, care reprezintă o indemnizație suplimentară de 26% din salariul de bază. De asemenea, profesorii diriginți primesc o indemnizație de 10% pentru activitățile suplimentare desfășurate cu elevii și părinții. Potrivit liderilor sindicali, ambele beneficii ar urma să dispară în noua formulă de salarizare.

Sindicaliștii acuză Guvernul că tratează aceste drepturi ca pe simple sporuri și susțin că modificările propuse ar putea duce la diminuarea veniturilor pentru o parte importantă a personalului din educație.

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Examenele naționale, în pericol

Amenințarea vine într-un moment sensibil pentru sistemul de învățământ. Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a începe pe 22 iunie, cu proba la Limba și literatura română, urmată de Matematică pe 24 iunie și Limba maternă pe 26 iunie. Rezultatele finale sunt programate pentru 9 iulie.

În ceea ce privește examenul de Bacalaureat, probele scrise încep pe 29 iunie cu Limba și literatura română, continuă pe 30 iunie cu proba obligatorie a profilului și pe 2 iulie cu proba la alegere. Rezultatele finale sunt așteptate pe 13 iulie.

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Sindicatele cer renegocierea proiectului

Federațiile sindicale susțin că au transmis Guvernului amendamente la proiectul de lege și așteaptă o nouă rundă de discuții. În lipsa unor modificări, profesorii iau în calcul reluarea protestelor și chiar declanșarea unei noi greve generale.

Liderii din educație amintesc că majorările salariale obținute în urma grevei din 2023 au venit după negocieri dificile și susțin că o parte dintre promisiunile făcute atunci nu au fost respectate nici până în prezent.

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