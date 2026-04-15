Simulare Bacalaureat 2026. Clujul are o promovabilitate mai mare față de anul trecut

La simularea examenului de bacalaureat 2026, județul Cluj a avut o rată de promovabilitate mai mare față de anul trecut.

Clujul a avut o rată de promovabilitate mai mare în 2026 la simularea examenului de bacalaureat

La nivelul județului Cluj, simularea probelor scrise s-a desfășurat în 62 de centre de examen, pentru cei 4.992 de elevi ai claselor a XII-a.

În județul Cluj, rezultatele obținute de elevii claselor a XII-a, la simularea examenului național de bacalaureat, sesiunea martie 2026, evidențiază următoarele rate de promovabilitate, pe discipline și probe de examen, astfel:

Proba E.a)_Limba și literatura română_87,23%;

Proba E.b)_Limba și literatura maternă_93,24%;

Proba E.c)_Obligatorie a profilului, disciplinele matematică sau istorie_77,70%;

Proba E.d)_La alegere a profilului și a specializării, la una dintre disciplinele: fizică, chimie, biologie, informatică, geografie, logică, argumentare și comunicare, psihologie, economie, sociologie și filosofie _82,71%.

De asemenea, statistica generală, la nivelul județului Cluj, evidențiază o rată de promovabilitate, în cadrul simulării examenului național de bacalaureat, sesiunea martie 2026, de 66,95, media generală fiind cel puțin egală cu 6 (șase), comparativ cu rata de promovabilitate a simulării examenului național de bacalaureat, sesiunea martie 2025(63,62%).

În conformitate cu legislația în vigoare, O.M.E.C. nr.6.059/2025, privind organizarea simulării probelor scrise ale examenului național de bacalaureat, elevii claselor a XII-a au aflat rezultatele obținute, rezultate care nu se contestă, nu sunt publice și nu se afișează, acestea fiind comunicate direct elevilor, de către cadrele didactice care predau la clasă.

La solicitarea scrisă a elevului sau a părintelui/tutorelui, notele pot fi trecute în catalog. Nota fiecărei lucrări din cadrul simulării examenului național de bacalaureat 2026 se stabilește în conformitate cu prevederile O.M.E.C. nr.6.059/2025, privind organizarea și desfășurarea examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2025-2026.

