Au început înscrierile în clasa pregătitoare. De ce acte aveți nevoie?

Marți, 31 martie, este prima zi de înscriere în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2026-2027. De ce acte aveți nevoie?

Potrivit calendarului oficial aprobat de Ministerul Educației, marți, 31 martie 2026, au început înscrierile în clasa pregătitoare.

Părinții au la dispoziție mai bine de o lună pentru a completa și depune cererile, termenul-limită fiind 6 mai 2026.

Cine poate fi înscris în clasa pregătitoare

Pot fi înscriși copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2026, inclusiv. De asemenea, pot fi acceptați și copiii care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2026, însă doar în baza unei recomandări.

Această recomandare poate fi eliberată de grădinița frecventată sau, în anumite situații, de Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE) ori Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CMBRAE). Evaluarea realizată de aceste instituții se adresează în special copiilor care nu au frecventat grădinița sau celor reveniți din străinătate.

Cum se face înscrierea

Părinții pot opta pentru completarea cererii de înscriere fie direct la unitatea de învățământ dorită, fie online, pe platforma dedicată. Indiferent de metoda aleasă, validarea cererii la școală este obligatorie, potrivit Ministerului Educației.

Înscrierea se poate face:

la școala de circumscripție, unde copilul este admis automat după validarea cererii;

la o altă unitate de învățământ, în limita locurilor disponibile și pe baza criteriilor de departajare.

Părinții pot solicita și rezervarea locului la școala de circumscripție, în cazul în care copilul nu este admis la unitatea dorită.

Actele necesare

Dosarul de înscriere trebuie să conțină:

cererea-tip de înscriere;

copia și originalul actului de identitate al părintelui sau tutorelui;

copia și originalul certificatului de naștere al copilului;

recomandarea de înscriere (dacă este cazul);

documente care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare, acolo unde este necesar.

În cazul părinților divorțați, este obligatorie prezentarea hotărârii judecătorești definitive privind custodia copilului.

Calendarul etapelor

Prima etapă de înscriere se desfășoară între 31 martie și 6 mai 2026. Rezultatele vor fi afișate pe 21 mai, când vor fi publicate listele copiilor admiși și locurile rămase disponibile.

A doua etapă se va încheia cu afișarea listelor finale pe 16 iunie 2026.

Criterii de departajare

În situațiile în care numărul cererilor depășește locurile disponibile, se aplică criterii generale, precum:

existența unui certificat de handicap;

statutul de orfan (de unul sau ambii părinți);

existența unui frate sau a unei surori înmatriculate în aceeași unitate.

Ulterior, pot fi aplicate criterii specifice stabilite de fiecare școală, cu respectarea principiului egalității de șanse.

Evaluarea copiilor și cazuri speciale

Evaluarea copiilor care necesită recomandare CJRAE/CMBRAE a avut loc în perioada 16–30 martie 2026. În cazuri justificate, părinții pot solicita amânarea înscrierii cu un an, printr-o cerere adresată comisiei județene în aceeași perioadă.

Locuri suficiente pentru toți copiii

Autoritățile dau asigurări că fiecare copil are un loc garantat în clasa pregătitoare, numărul locurilor fiind mai mare decât cel al copiilor eligibili.

Învățământul privat

Înscrierea la școlile private se face tot în prima etapă, fie direct la sediul unității, fie online, dacă instituția este înscrisă în platforma oficială. În cazul în care copilul nu este admis, acesta poate reveni la școala de circumscripție sau poate participa la a doua etapă de înscriere.

Informații suplimentare

Părinții pot obține informații:

de pe site-urile inspectoratelor școlare;

direct de la unitățile de învățământ;

prin liniile telefonice dedicate (telverde).

Autoritățile subliniază că simpla completare online a cererii nu garantează înscrierea și nu înlocuiește validarea acesteia la școală.

CITEȘTE ȘI: