Profesorii vor fi evaluați psihiatric înainte de angajare: măsura obligatorie, aplicată din 2026

Noi reglementări în învățământul preuniversitar din România: profesorii vor fi evaluați psihiatric înainte de angajare.

Schimbare majoră în învățământul din România: Profesorii vor fi evaluați psihiatric înainte de angajare|Foto: DepositPhotos.com

Schimbare majoră în sistemul de învățământ din România.

Din 2026, toți cei care doresc să lucreze în școli - profesori, personal auxiliar sau administrativ - vor fi obligați să treacă printr-o evaluare psihiatrică înainte de angajare.

Profesorii vor fi evaluați psihiatric înainte de angajare: măsura obligatorie, aplicată din 2026

Măsura obligatorie se va aplica în baza unui ordin comun al Ministerului Educației și Ministerului Sănătății, publicat în Monitorul Oficial, notează Libertatea.ro Noile reglementări se aplică inclusiv pentru funcțiile de conducere din școli și grădinițe. Potrivit documentului oficial, înscrierea la concursurile din învățământ este condiționată de prezentarea unui certificat medical.

Astfel, înscrierea la concursurile pentru ocuparea unui post în învățământul preuniversitar va fi posibilă doar în baza unui certificat medical emis de medicul de medicina muncii, menționează sursa citată. Certificatul nu poate fi obținut fără avizul unui medic psihiatru.

Conform documentului, din anul școlar 2026-2027, profesorii care vor să intre în sistem au obligația de a avea o serie de avize, precum:

*avizul de la medicul de familie

*avizul de la medicul psihiatru

*avizul de la medicul de medicină a muncii

Doar în urma analizării tuturor acestor documente, medicul de medicina muncii va decide dacă persoana este aptă pentru a ocupa un post în sistemul educațional.

În anumite cazuri, evaluarea poate fi extinsă, iar medicul de medicina muncii are dreptul să solicite investigații suplimentare.

Afecțiuni medicale care pot împiedica angajarea

Potrivit ordinului comun al Ministerului Educației și Ministerului Sănătății, anumite afecțiuni pot reprezenta un obstacol pentru angajarea în învățământ:

*tulburări psihice severe (schizofrenie, tulburări bipolare, depresii grave),

*dependența de alcool sau substanțe psihoactive,

*tulburări anxioase sau obsesiv-compulsive în forme severe,

*epilepsie rezistentă la tratament,

*afecțiuni grave de vorbire sau vedere.

În același timp, în cazul celor care sunt deja angajați în sistemul de învățământ, documentul prevede că se poate solicita o expertiză psihiatrică dacă în cazul unui angajat din învățământ apar schimbări comportamentale.

Decizia vine în contextul unor discuții mai vechi despre comportamentul cadrelor didactice și necesitatea unor controale mai stricte. În învățământul superior, evaluarea psihiatrică este obligatorie la fiecare patru ani, iar noile reglementări extind aplicarea măsurii și în învățământul preuniversitar.

