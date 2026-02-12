Calendarul oficial pentru anul școlar 2026-2027: Cursurile încep pe 7 septembrie și se încheie pe 18 iunie

A fost aprobat calendarul anului școlar 2026-2027, care va avea o durată de 36 de săptămâni de cursuri. Când sunt programate vacanțele?

Forma finală a structurii anului școlar 2026 - 2027 a fost avizată, potrivit anunțului făcut joi de Ministerul Educației.

Cursurile anului școlar viitor urmează să înceapă pe 7 septembrie și se vor încheia pe 18 iunie. Vor fi 36 de săptămâni de cursuri.

Pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvență redusă, anul școlar, cu 34 de săptămâni de cursuri, se va încheia pe 4 iunie.

Pentru clasa a VIII-a, anul școlar viitor va avea 35 de săptămâni de cursuri, urmând să se încheie pe 11 iunie.

Când sunt programate perioadele de vacanțe?

Programele naționale „Școala altfel” și „Săptămâna verde” se vor desfășura în perioada 7 septembrie 2026 - 23 aprilie 2027.

Săptămâna de vacanță la decizia inspectoratelor școlare județene și al municipiului București va fi planificată în perioada 15 februarie - 7 martie 2027.

Decizia privind săptămâna de vacanță se va lua în urma consultărilor, la nivelul unităților de învățământ, cu elevii, cu părinții acestora și cu cadrele didactice, potrivit sursei citate.

Pentru predictibilitate, până la data de 1 aprilie, fiecare unitate de învățământ va comunica elevilor și părinților structura detaliată a anului școlar viitor, cu includerea deciziilor pentru elementele flexibile ale acesteia, a precizat Ministerul Educației și Cercetării.

De ce cursurile nu încep în 15 septembrie: Explicațiile ministerului

Cursurile nu vor începe în 15 septembrie, pentru că amânarea debutului anului școlar ar fi implicat decalarea cu o săptămână a finalului de an școlar și implicit a examnelor naționale, arată Ministerul Educației:

„Referitor la propunerile de începere a anului școlar în 15 septembrie, cu încheierea acestuia în 15 iunie, respectiv de eliminare/comasare a Programelor Naționale Școala altfel și Săptămâna verde, facem următoarele precizări: eliminarea acestor programe nu ar fi generat reducerea numărului de săptămâni de cursuri, cele două programe fiind cuprinse în numărul total al acestora; începerea cursurilor cu o săptămână mai târziu, cu menținerea numărului de săptămâni de cursuri (36), ar fi implicat decalarea cu o săptămână a încheierii cursurilor anului școlar (25 iunie, față de 18 iunie), ceea ce are drept consecință decalarea cu o săptămână a examenelor naționale (evaluare națională și bacalaureat 2027)”, potrivit sursei citate.

Conform, ministerului este „în interesul superior al copilului” ca examenele să nu se decaleze, date fiind etapele ulterioare - admiterea la liceu, pentru absolvenții clasei a VIII-a, respectiv admiterea la facultate, pentru absolvenții clasei a XII-a.

Ministerul Educației a precizat că decizia de a menține Școala altfel și Săptămâna verde este justificată de faptul că scopul acestor programe este să creeze cadrul pentru desfășurarea unor activități care să îmbine teoria cu aplicațiile ei din viața de zi cu zi. Acest obiectiv poate fi atins prin activități gratuite, desfășurate în școală, folosindu-se resursele disponibile, a transmis MEC.

„Facem un apel către unitățile de învățământ să valorifice aceste oportunități în beneficiul copiilor și al întregii comunități educaționale - activitățile care pot fi organizate în cadrul acestor programe pot fi un sprijin real nu doar pentru învățarea în contexte nonformale și dezvoltarea socio-emoțională a copiilor, ci și pentru întărirea parteneriatului școală, părinți și comunitate”, se arată în informarea Ministerului Educației.

Ordinul care aprobă structura anului școlar 2026 - 2027 va fi disponibil pe site-ul Ministerului Educației și Cercetării după publicarea în Monitorul Oficial.â

