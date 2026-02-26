Restricții de circulație în satul Sânnicoară din comuna Apahida. Va fi reparat drumul.

Primăria comunei Apahida a anunțat restricții de circulație în satul Sânnicoară deoarece vor fi executate lucrări de reparații la drum.

Primăria Apahida a anunțat restricții de circulație în Sânnicoară | Foto: Google Maps

Anunțul a fost făcul astăzi, joi, 26 februarie 2026.

Restrciții de circulație în Satul Sânnicoară din comuna Apahida

Este vorba de restricționarea circulației timp de mai multe zile.

„Restricții de circulație în localitatea Sânnicoară. Primăria Comunei Apahida informează cetățenii că, în vederea executării lucrărilor de reparații la suprafața carosabilă, lucrări necesare pentru siguranța traficului rutier, circulația pe podul peste râul Someș (str. 1 Mai, localitatea Sânnicoară) va fi închisă în totalitate în perioada 02.03.2026, ora 08.00 - 04.03.2026, ora 17.00”, a transmis Cristina Belce, primarul Apahidei, citată într-un comunicat publicat pe pagina de Facebook a instituției.

Astfel, participanții la trafic sunt rugați să folosească ruta de acces ocolitoare prin str. Clujului și str. 1 Mai din loc. Sânnicoară.

„Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și vă mulțumim pentru înțelegere și cooperare!”, se ma arată în comunicat.

