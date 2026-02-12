IT-ul, detronat în topul salariilor, la final de 2025. Unde sunt cele mai mari lefuri din România?

IT-ul a pierdut iar poziția de lider în clasamentul celor mai mari salarii din România.

Câștigul salarial mediu net a fost 5.914 lei, în luna decembrie 2025, în creștere cu 299 lei (+5,3%) față de luna noiembrie 2025, iar câștigul salarial mediu brut a fost 9.868 lei, cu 497 lei (+5,3%) mai mare decât cel înregistrat în luna anterioară, conform datelor publicate joi, 12 februarie 2026, de Institutul Național de statistică (INS).

Unde sunt cele mai mari salarii din România?

Valorile cele mai mari ale câștigului salarial mediu net s-au înregistrat în extracția petrolului brut și a gazelor naturale (13.012 lei) și în activități de servicii în tehnologia informației, inclusiv activități de servicii informatice (12.588 lei), iar cele mai mici în hoteluri și restaurante (3.557 lei) și în fabricarea articolelor de îmbrăcăminte (3.581 lei).

Comparativ cu luna decembrie a anului precedent, câștigul salarial mediu net a crescut cu 4,8%.

Potrivit INS, indicele câștigului salarial real a fost 95,5% în luna decembrie 2025 față de luna decembrie 2024 și 105,1% față de luna noiembrie 2025. Față de luna octombrie 1990, indicele câștigului salarial real a fost 255,7%, cu 12,4 puncte procentuale mai mare decât cel înregistrat în luna noiembrie 2025.

„În cursul anului se înregistrează fluctuații ale câștigului salarial determinate, în principal, de acordarea premiilor anuale și a primelor de sărbători, în special în lunile luate ca bază de comparație (decembrie, martie/aprilie). Acestea influențează creșterile sau scăderile în funcție de perioada în care sunt acordate, conducând, în cele din urmă, la estomparea fluctuațiilor câștigului salarial lunar la nivelul întregului an. Evoluția câștigului salarial real depinde atât de fluctuațiile câștigului salarial mediu net, cât și de rata inflației”, a notat INS.

În luna decembrie 2025, în majoritatea activităților din sectorul economic, nivelul câștigului salarial mediu net a crescut comparativ cu luna noiembrie 2025, ca urmare a acordării de prime ocazionale (prime trimestriale, anuale, pentru sărbătorile de iarnă, pentru performanțe deosebite sau al 13-lea salariu), drepturi în natură și ajutoare bănești, sume din profitul net și din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare).

De asemenea, creșterile câștigului salarial mediu net s-au datorat realizărilor de producție ori încasărilor mai mari (în funcție de contracte/proiecte), cât și reducerilor de personal cu câștiguri salariale mai mici față de medie, din unele activități economice.

Cele mai semnificative creșteri ale câștigului salarial mediu net s-au înregistrat în activitățile de producție și furnizare a de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat, cu 28,4%, în intermedieri financiare, cu excepția activităților de asigurări și ale fondurilor de pensii, (26,4%), respectiv între 12% și 23% în industria metalurgică, transporturi pe apă, extracția petrolului brut și a gazelor naturale, depozitare și activități auxiliare pentru transport, telecomunicații, colectarea și epurarea apelor uzate, activități de servicii anexe extracției, fabricarea altor mijloace de transport, captarea, tratarea și distribuția apei, alte activități extractive, fabricarea produselor de cocserie și a produselor obținute din

prelucrarea țițeiului, fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice, fabricarea altor produse din minerale nemetalice, tranzacții imobiliare.

Conform statisticii, creșteri ale câștigului salarial mediu net, între 7,5% și 11,5%, s-au înregistrat în activitățile de extracție a minereurilor metalifere, activități profesionale, științifice și tehnice, comerț cu ridicata și cu amănuntul (inclusiv repararea autovehiculelor și motocicletelor), alte activități de servicii, fabricarea băuturilor, activități de asigurări, reasigurări și ale fondurilor de pensii (cu excepția celor din sistemul public de asigurări sociale), industria construcțiilor metalice și a produselor din metal (exclusiv mașini, utilaje și instalații).

„Scăderile câștigului salarial mediu net față de luna noiembrie 2025 au fost determinate de acordarea în lunile precedente de prime ocazionale, drepturi în natură și ajutoare bănești, sume din profitul net și din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). De asemenea, scăderile câștigului salarial mediu net au fost determinate de nerealizările de producție ori de încasările mai mici (în funcție de contracte/proiecte)”, a precizat INS.



Cele mai semnificative scăderi ale câștigului salarial mediu net s-au înregistrat după cum urmează: cu 9,6% în fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a.; între 0,5% și 3% în activități de servicii în tehnologia informației (inclusiv activități de servicii informatice), fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice, transporturi aeriene, fabricarea echipamentelor electrice.



În sectorul bugetar s-au înregistrat ușoare creșteri ale câștigului salarial mediu net comparativ cu luna precedentă în sănătate și asistență socială (+0,3%). Câștigului salarial mediu net a scăzut comparativ cu luna precedentă în învățământ (-2,5%), ca urmare a reducerii sumelor reprezentând plata cu ora a cadrelor didactice pe perioada vacanței școlare), respectiv în administrația publică (-0,4%).

