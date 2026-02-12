Bergodi, amendat de Universitatea Cluj după scandalul de la meciul cu CFR!

Cristiano Bergodi (61 de ani) va avea de plătit o amenda ca urmare a ieșirii sale reprobabile din derby-ul cu CFR, încheiat cu victoria vișiniiilor, scor 3-2.

Cristiano Bergodi / Foto: monitorulcj.ro

Context: Tehnicianul italian a fost implicat într-un conflict cu Andrei Cordea, la finalul partidei de sâmbătă. Bergodi a avut o reacție violentă, apoi, și asupra lui Karlo Muhar, alt jucător de la CFR. Pentru aceste gesturi, arbitrul Rareș Vidican l-a eliminat la finalul meciului.

Cazul său a ajuns pe masa celor de la Comisia de Disciplină, însă pronunțarea a fost amânată pentru săptămâna viitoare. Până atunci, Bergodi și-a ispășit prima etapă de suspendare la meciul din Cupă cu Oțelul, când pe bancă a stat antrenorul secund Eugeniu Cebotaru.

În plus, tehnicianul a fost deja amendat de către club ca urmare a reacțiilor sale de la finalul meciului cu CFR, potrivit președintelui clubului, Radu Constantea.

„Da, l-am amendat pe Bergodi. Am avut o discuţie şi a primit o amendă. I-am transmis că a avut o atitudine greşită. Până la urmă reprezintă un club. Nu a protestat, chiar i-a părut foarte rău a doua zi.

Şi acum este extrem de afectat. Toţi am avut în viaţă anumite reacţii pe care chiar după zece minute să nu ni le putem explică”, a declarat oficialul lui „U” Cluj pentru Prima Sport.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: