820 mil. euro pentru vânzarea Carrefour România. Îl cumpără cei mai bogați frați români.

Hypermarket-ul Carrefour România va fi cumpărat cu peste 820 de milioane de euro de către Pavăl Holding (proprietarii Dedeman).

Carrefour a intrat în negocieri exclusive cu Pavăl Holding în vederea transferului operațiunilor sale din România, valoarea tranzacției se bazează pe o evaluare a companiei de aproximativ 823 milioane de euro, a anunțat Grupul Carrefour, într-un comunicat publicat pe site-ul oficial al bursei franceze.

Finalizarea tranzacției este condiționată de obținerea aprobărilor necesare din partea autorităților competente și este preconizată pentru semestrul al doilea al anului 2026.



Potrivit comunicatului companiei franceze, tranzacția este parte a procesului de revizuire strategică inițiat de Grup la începutul anului 2025.

„Vânzarea Carrefour România reflectă progresul solid al procesului de revizuire a portofoliului inițiat la începutul anului 2025. În urma tranzacțiilor semnificative finalizate în ultimele 12 luni - în special preluarea tuturor participațiilor minoritare în Carrefour Brazilia și vânzarea Carrefour Italia - Grupul își continuă transformarea și se concentrează asupra celor trei piețe strategice principale. În acest context, vom prezenta pilonii-cheie ai planului nostru strategic săptămâna viitoare. Doresc să mulțumesc tuturor colegilor din cadrul Carrefour România pentru dedicarea și profesionalismul lor, care au contribuit la construirea unui business solid. Sunt încrezător că acest acord cu Pavăl Holding va reprezenta o oportunitate importantă pentru dezvoltarea și succesul continuu al companiei”, a declarat președintele și directorul general al Carrefour, Alexandre Bompard, citat în comunicat.

Cei mai bogaț frați din România au deja terenul unde este Carrefour în Cluj

Pavăl Holding este vehiculul de investiții al familiei Pavăl, unii dintre cei mai importanți antreprenori români și proprietarii Dedeman, liderul pieței de retail de bricolaj din România și una dintre cele mai de succes companii antreprenoriale locale.

Pavăl Holding, deținută de frații Pavăl (Dedeman), a preluat, în 2024, terenul și spațiul fostului hipermarket Cora din Cluj-Napoca, situat în proximitatea mallului Vivo! și a localității Florești. Această tranzacție a fost finalizată, dreptul de utilizare fiind deținut anterior de antreprenorul Dorin Bob prin compania Cluj Napoca Estate, potrivit Ziarul Financiar.

În România, primul loc în topul celor mai bogați oameni la finele lui 2024 au fost, pentru al treilea an consecutiv, de Frații Pavăl (proprietarii Dedeman), cu o avere calculată la 17 miliarde de lei (echivalentul a circa 3,9 miliarde dolari). Dragoș Pavăl este însă indicat de Forbes cu o avere de 2,2 miliarde dolari, iar Adrian Pavăl, cu 1,5 miliarde dolari.

Potrivit unui comunicat al Pavăl Holding, citat de Agerpres.ro remis joi, preluarea operațiunilor din România ale Carrefour marchează extinderea portofoliului grupului către un nou segment strategic: retailul alimentar. Practic, această etapă reprezintă un pas strategic pentru Pavăl Holding, respectiv consolidarea capitalului românesc într-un sector dinamic, investiții pe termen lung și continuarea unei dezvoltări sustenabile, bazate pe echipe și parteneriate solide.

Deși Pavăl Holding și-a extins în ultimii ani prezența și în afara țării, prin investiții în sectoare precum ospitalitatea și retailul de bricolaj (Praktiker Hellas), România rămâne piața principală de dezvoltare a grupului. Această tranzacție reflectă încrederea în potențialul retailului autohton și angajamentul ferm de a investi în economia și comunitățile locale.

„Am urmărit dintotdeauna cu interes evoluția modelului de business dezvoltat de Carrefour. Ideea de a reuni o ofertă extinsă de produse într-un singur loc a reprezentat un reper important pentru noi și ne-a inspirat inclusiv în modul în care am dezvoltat Dedeman. Totodată, Carrefour România a deschis drumuri importante în relația cu producătorii locali, promovând autenticitatea produselor românești. Este o filosofie în care ne regăsim pe deplin deoarece un business sănătos crește doar alături de comunitatea care îl susține”, a declarat, în comunicat, Dragoș Pavăl, președintele Pavăl Holding și Dedeman.

Carrefour România operează o rețea multi-format de 478 de unități comerciale, incluzând 55 de hipermarketuri, 191 de supermarketuri, 202 magazine de proximitate și 30 de magazine de tip discount, și a înregistrat vânzări brute (TTC) de aproximativ 3,2 miliarde de euro în 2024 și estimat 2025, reprezentând circa 3,5% din vânzările totale ale Grupului.

La începutul lunii februarie, președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a afirmat, într-o conferință de presă, că instituția nu a primit nicio notificare cu privire la vânzarea Carrefour România.

„Nu, din ce știu eu nu. Au fost speculații în presă, au fost dezmințite, noi nu am primit nimic oficial. Dar e normal să nu primim, noi nu primim decât când s-au înțeles.Când o companie discută cu alte trei companii în mod normal nu ne informează despre așa ceva. De-abia când a ales din alea trei, când a ales pe cineva, când a semnat contractul sau aproape a semnat contractul, când sunt foarte avansați, abia atunci ne notifică. Dacă ei sunt cumva doar într-o perioadă de tatonări, negociază cu mai mulți e normal să nu ne informeze”, a răspuns Chirițoiu, la întrebarea Agerpres.

Pentru anul 2025, Carrefour România estimează vânzări nete de 2,77 milioane de euro, EBITDA de 173 milioane de euro și un venit operațional recurent (ROI) de 29 milioane de euro.

Cu o rețea multi-format de peste 15.000 de magazine în peste 40 de țări, Grupul Carrefour este unul dintre principalii retaileri de produse alimentare din lume. În 2024, Carrefour a generat venituri de 94,6 miliarde euro. Rețeaua de magazine integrate are peste 300.000 de angajați. În total, peste 500.000 de persoane lucrează sub brandul Carrefour la nivel mondial.

