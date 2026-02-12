Toate primăriile din Cluj vor fi înrolate în Ghișeul Unic, platforma dezvoltată de Consiliul Județean

Toate primăriile din județul Cluj vor fi înrolate în platforma Ghișeul Unic dezvoltată de Consiliul Județean (CJ) Cluj.

Toate primăriile din Cluj vor fi înrolate în platforma Ghișeul Unic dezvoltată de CJ Cluj | Foto: Consiliul Județean Cluj

Forul administrativ județean a găzduit o ședință de lucru destinată uniformizării digitale a documentațiilor urbanistice, la nivel județean.

Joi, 12 februarie 2026, la sediul Consiliului Județean Cluj a avut loc o ședință de lucru care a avut drept scop informarea reprezentanților primăriilor clujene cu privire la modul în care funcționează din punct de vedere tehnic platforma Ghișeul Unic și cum acest instrument digital poate fi extins, prin înrolarea administrațiile locale din județ.

Prezidată de către vicepreședintele forului administrativ județean, Radu Rațiu și de arhitectul șef al județului Cluj, Claudiu Salanță, întâlnirea a reprezentat pentru reprezentații primăriilor specializați în domeniul urbanismului o bună oportunitate de a interacționa cu platforma digitală dezvoltată de Consiliul Județean.

Vicepreședinte CJ Cluj, Radu Rațiu: „Digitalizarea reală a județului Cluj poate fi atinsă doar prin implicarea și înrolarea tuturor primăriilor în această platformă comună”

„Scopul acestei întâlniri l-a reprezentat prezentarea, către specialiștii în urbanism din cadrul primăriilor, a platformei Ghișeul Unic și a modului în care aceasta poate deveni un instrument integrat la nivel județean. Ne dorim ca această soluție digitală care și-a demonstrat deja din plin beneficiile să sprijine administrațiile locale prin simplificarea procedurilor și creșterea eficienței operaționale, oferind totodată cetățenilor acces facil la servicii prin intermediul unei singure platforme. Digitalizarea reală a județului Cluj poate fi atinsă doar prin implicarea și înrolarea tuturor primăriilor în această platformă comună. În acest sens, am transmis celor prezenți întreaga disponibilitate a Consiliului Județean și a echipei noastre de specialiști de a oferi sprijin tehnic și instituțional, deoarece obiectivul nostru este ca județul Cluj să devină primul județ din România complet digitalizat din punct de vedere administrativ”, a declarat vicepreședintele CJ Cluj, Radu Rațiu.

S-a convenit astfel ca, într-o primă etapă, înrolarea primăriilor în platforma Ghișeul Unic să se desfășoare pe componenta „cereri de avize la certificate de urbanism”, astfel încât acestea să fie transmise exclusiv digital. Se preconizează faptul că această primă etapă de integrare va fi ușor de realizat având în vedere faptul că, în luna ianuarie a acestui an, Consiliul Județean a îndeplinit un obiectiv major: 100% din cererile de certificate de urbanism soluționate online.

„Înrolarea în platformă a tuturor primăriilor din județ va contribui la reducerea semnificativă a timpilor de soluționare și la asigurarea unui proces unitar la nivel administrativ. În plus, având în vedere că platforma Ghișeul Unic este acreditată și recunoscută drept exemplu de bună practică, Consiliul Județean Cluj își propune extinderea acestui model la nivel regional și chiar național. Pentru cetățeni, principalul beneficiu constă în eliminarea deplasărilor pentru depunerea documentațiilor în format fizic, toate procedurile putând fi realizate rapid și eficient, în format electronic”, se mai arată în comunicatul CJ Cluj.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: