Protest AUR la Cluj-Napoca. „Mobilizarea în masă” a rămas pe Facebook, nu s-a regăsit în stradă

Protestul anunțat cu mesaje mobilizatoare drept „al doisprezecelea ceas” a avut loc joi, 12 februarie, la Cluj-Napoca, în contextul nemulțumirilor față de măsurile adoptate de Guvernul Bolojan.

Protest AUR la Cluj-Napoca. „Mobilizarea în masă” a rămas pe Facebook / Foto: Mădălina Ivan- monitorulcj.ro

Chiar dacă apelurile de pe rețelele de socializare au indicat mai multe puncte de întâlnire din oraș, la Primăria municipiului Cluj-Napoca s-au adunat doar câteva zeci de persoane. Acțiunea a fost organizată de Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), care a chemat susținătorii în stradă în mai multe zone, de la Mănăștur și Calea Turzii până în zona centrală. Realitatea însă, a prezentat un protest anemic care a trezit interesul doar pe Facebook.

Participanții au scandat lozinci împotriva Guvernului Bolojan și au criticat politicile economice pe care le consideră direct responsabile pentru scăderea nivelului de trai.

Un element cel puțin notabil al manifestației a fost profilul participanților. Majoritatea celor prezenți erau persoane în vârstă, iar prezența tinerilor a lipsit cu desăvărșire. Într-un oraș universitar, cunoscut pentru implicarea civică, mesajul AUR pare că nu a reușit să se traducă într-o mobilizare consistentă în stradă.

Deși organizatorii au prezentat protestul ca pe „un moment decisiv”, protestul de la Cluj pare mai degrabă o confirmare a faptului că socoteala de pe Facebook nu se potrivește cu cea de pe stradă, iar cel mai puternic protest al susținătorilor AUR rămâne blocat în comentarii și reacții pe rețelele de socializare.

Protestul s-a desfășurat pașnic, fără incidente, sub supravegherea forțelor de ordine. Manifestația s-a încheiat fără declarații publice suplimentare din partea organizatorilor, iar circulația în zonă nu a fost afectată.

